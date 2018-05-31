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鉅亨網

台灣主要報紙重要財經新聞 2018年5月31日

鉅亨網2018/05/31 08:13
鉅亨網 / NOWnews
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為擴大中國大陸投資布局，南僑投控董事長陳飛龍昨（30）日在股東會後受訪時表示，南僑食品集團上海公司申請 A 股掛牌案，相關文件已在最後整理階段，預計 6 月底、7 月初送件，最快今年底掛牌。一旦順利上市，將成為台灣食品業登陸 A 股首例！

義大利政局動盪，並可能再度引發歐債危機，已經壓低金融市場對美國聯準會（Fed）及歐洲央行（ECB）的升息預期；Fed 今年升息 4 碼的機率大幅下降，預期 ECB 首次升息的時機也推遲到 2019 年 9 月。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）6 月 2 日至 4 日能否順利抵京進行新一輪的中美高層會談，關鍵就在近日兩方交涉成果。昨日，美方派出逾 50 人龐大先遣團已抵達北京，將與中方官員就具體落實中美雙方聯合聲明共識，展開全方位的談判，期能敲定兩國貿易關係的具體框架。


經濟日報

台幣貶破 30 台股爆量跌
義國政盪 美歐升息預期降低
FII 對岸掛牌 棄購爆大量

工商時報

中美貿易談判全面展開
三大法人變心 賣超 169 億元
南僑搶登陸股 ６月底送件

聯合報

用電創 3 高 苗栗大跳電
股匯雙殺 台幣回 3 字頭
MSCI 季調生效 台股今防亂流

蘋果日報

義大利引爆歐債？台股沒在怕！
日圓飆 3 個月新高 哈日族「哭暈廁所」
王品 走過 1/4 世紀 股價也剩 1/4

中國時報

永大市場派 轟公司派轉型沒創新
近 6 成企業 Q3 徵才 均薪逾 30K
星國川金會 文在寅可望與會

自由時報

美國突襲 宣布制裁中國 3 行動
供電掛保證 經長︰公部門免關空調
新版公司治理藍圖 3 年 5 大計畫

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盤前財經大事搶先讀2018...台股盤前－義大利危機緩解有...

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