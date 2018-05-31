台灣主要報紙重要財經新聞 2018年5月31日

為擴大中國大陸投資布局，南僑投控董事長陳飛龍昨（30）日在股東會後受訪時表示，南僑食品集團上海公司申請 A 股掛牌案，相關文件已在最後整理階段，預計 6 月底、7 月初送件，最快今年底掛牌。一旦順利上市，將成為台灣食品業登陸 A 股首例！

義大利政局動盪，並可能再度引發歐債危機，已經壓低金融市場對美國聯準會（Fed）及歐洲央行（ECB）的升息預期；Fed 今年升息 4 碼的機率大幅下降，預期 ECB 首次升息的時機也推遲到 2019 年 9 月。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）6 月 2 日至 4 日能否順利抵京進行新一輪的中美高層會談，關鍵就在近日兩方交涉成果。昨日，美方派出逾 50 人龐大先遣團已抵達北京，將與中方官員就具體落實中美雙方聯合聲明共識，展開全方位的談判，期能敲定兩國貿易關係的具體框架。