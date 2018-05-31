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法網／逐漸找回狀態　喬帥直落三晉級32強

記者黃建霖／綜合報導2018/05/31 08:22
▲Novak Djokovic。（圖／美聯社／達志影像）
▲Novak Djokovic。（圖／美聯社／達志影像）

法網公開賽第4日的賽程，狀況逐漸回升的前塞爾維亞球王「喬帥」Novak Djokovic，此役面對21歲的西班牙小將Jaume Munar，在首盤打到搶七後強勢勝出後，最終以7-6(1)、6-4、6-4直落三獲勝，順利闖進32強，生涯第13次闖進到法網第三輪賽事。

Munar目前世界排名155位，但他前一輪擊敗曾經的法網亞軍、西班牙老將David Ferrer，狀況看起來相當不錯。首局他也的確給予Djokovic一定的壓力，一開始就實現破發。

不過之後兩人開始瘋狂互破，在前12局打完形成6-6的平手，必須得進入到搶七局決定第1盤誰屬。而Djokovic此時展現自己大滿貫冠軍的心理素質，沒有再給對手任何機會，以7:1的比分快速拿下。

在這之後Djokovic逐漸掌握了比賽的主動權，雖然Munar仍舊打得相當頑強，不過在關鍵分上Djokovic幾乎十拿九穩，也讓西班牙人找不到太多翻盤的機會，之後兩盤分別以兩個4-6讓出，Djokovic也順利收下勝利。

喬帥下一輪的對手將會是同為西班牙的紅土好手、賽會13號種子Roberto Bautista Agut，可以想見雙方將會有一場激烈的對決。

而相比Djokovic的輕鬆寫意，男單2號種子Alexander Zverev倒是陷入了不小的麻煩，面對塞爾維亞選手Dusan Lajovic，前3盤打完還以2-1落後，不過所幸他及時回神，4、5兩盤都大比分壓過對手，最終驚險的完成逆轉，取得晉級門票。

女單方面，今年的冠軍大熱門Elina Svitolina今日對上斯洛伐克選手Viktoria Kuzmova，展現她今年的旺盛企圖心，以6-3、6-4直落二晉級，下一輪將對上羅馬尼亞女將Mihaela Buzarnescu。

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