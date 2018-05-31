法網／逐漸找回狀態　喬帥直落三晉級32強

法網公開賽第4日的賽程，狀況逐漸回升的前塞爾維亞球王「喬帥」Novak Djokovic，此役面對21歲的西班牙小將Jaume Munar，在首盤打到搶七後強勢勝出後，最終以7-6(1)、6-4、6-4直落三獲勝，順利闖進32強，生涯第13次闖進到法網第三輪賽事。

Munar目前世界排名155位，但他前一輪擊敗曾經的法網亞軍、西班牙老將David Ferrer，狀況看起來相當不錯。首局他也的確給予Djokovic一定的壓力，一開始就實現破發。

不過之後兩人開始瘋狂互破，在前12局打完形成6-6的平手，必須得進入到搶七局決定第1盤誰屬。而Djokovic此時展現自己大滿貫冠軍的心理素質，沒有再給對手任何機會，以7:1的比分快速拿下。