巴西卡車司機罷工 重創經濟產業

（中央社記者唐雅陵聖保羅30日專電）巴西卡車司機罷工，對經濟產業造成損失上看巴西幣250億元（約新台幣2000億元），超市民生物資供應需要5至10天的時間恢復正常，但農業等其他產業則需6個月至1年。

經濟學家指出，卡車司機罷工運動將影響巴西在2018年第二季的成長，部分專家甚至調降第二季和全年國內生產毛額（GDP）的成長率預估值。

今天卡車司機罷工進入第10天，還有18州有示威活動，但高速公路只有8處封鎖地點。

貨運凍結廣泛影響巴西各行各業。巴西物流協會（Abralog）估計損失可能超過巴西幣250億元。