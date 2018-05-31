投資海外房地產 事前慎選優良代銷業者

（中央社記者韋樞台北31日電）投資海外不動產方興未艾，但國人大都透過代銷業或房仲業赴海外投資，房產人士和律師均認為，代銷業賺佣金，理當要做好銷售前的各項徵信調查，協助投資人穩當安全投資。
從2014年下半年起，房市開始量縮，價格盤整，但是早先從房市獲利者很難甩脫靠房地產獲利的滋味，但在台灣房市難以獲利後，資金自然會轉向海外。
住展雜誌企研室經理何世昌在一場海外投資房地產的趨勢與契機研討會中表示，在房產市場獲利者的需求面在於創造高收益和理財，他們的錢流向海外是基於主動的投資需求，並不同於中國大陸的禁奢打貪，資金是被迫出走海外。
何世昌指出，海外投資有一定的風險，除了匯率變動和當地法律和稅法規定之外，不少曾發生過的風險主要是賣方不實、一屋多價，或是無人接手等問題，而這些都可以藉由代銷業者事先的徵信和市場調查協助投資人規避的風險，因此投資人有必要慎選代銷業者。
律師李永然說，1990年台灣曾有一波賣美國的房地產熱潮，不少投資人上當，因為在美國當地賣的可能是沼澤地，結果投資人鎩羽而歸，所以投資人嗅到投資機會時也必須要先做好功課。
李永然認為，代銷業者賺佣金，所以理當要去研究當地法律和投資環境，為投資人做好把關才是優良代銷業者。
亞太國際地產執行董事秦啟松也提醒投資人，東協各國房價雖然相對便宜，但建築品質仍難與台灣匹敵，畢竟台灣有地震和颱風等天然災害，房屋的耐震要求高，且講究建築各項細節，但東協國家沒有地震颱風，建築細節相對不如台灣，投資人若以台灣的建築品質與東協相比，可能會有落差。（編輯：張均懋）1070531