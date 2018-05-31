投資海外房地產 事前慎選優良代銷業者

（中央社記者韋樞台北31日電）投資海外不動產方興未艾，但國人大都透過代銷業或房仲業赴海外投資，房產人士和律師均認為，代銷業賺佣金，理當要做好銷售前的各項徵信調查，協助投資人穩當安全投資。

從2014年下半年起，房市開始量縮，價格盤整，但是早先從房市獲利者很難甩脫靠房地產獲利的滋味，但在台灣房市難以獲利後，資金自然會轉向海外。

住展雜誌企研室經理何世昌在一場海外投資房地產的趨勢與契機研討會中表示，在房產市場獲利者的需求面在於創造高收益和理財，他們的錢流向海外是基於主動的投資需求，並不同於中國大陸的禁奢打貪，資金是被迫出走海外。