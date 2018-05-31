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白嫩水滴奶露出！T妹開放母乳試喝：「汁很多噴你滿臉」

編輯中心／綜合報導2018/05/31 08:43
▲擁有 E 奶好身材的網紅「T 妹」Tiffany Chen，目前懷有身孕，然而性感火辣的程度不減。（圖／翻攝自臉書 Tiffany Chen T 妹粉絲團 , 2018.5.31）
▲擁有 E 奶好身材的網紅「T 妹」Tiffany Chen，目前懷有身孕，然而性感火辣的程度不減。（圖／翻攝自臉書 Tiffany Chen T 妹粉絲團 , 2018.5.31）

擁有 E 奶好身材的網紅「T 妹」Tiffany Chen，目前懷有身孕，然而性感火辣的程度不減。昨（30）日晚間她在臉書上 PＯ 出美照，不僅秀出自己 32 周的孕肚，還大方露出「南半球」，並留言詢問粉絲：「還有誰想回味喝母乳的？T 妹汁很多...肯定噴的你滿臉！」讓男網友們看了瞬間暴動。


擁有 E 奶好身材的網紅「T 妹」Tiffany Chen，在臉書發文開放粉絲「試喝母乳」。（圖／翻攝自臉書 Tiffany Chen T 妹粉絲團 , 2018.5.31）

對於自己的母乳量相當有自信的「T 妹」，之前也曾在臉書上貼出性感照，並豪邁發文道：「怕你不知道，這是 30 周的奶量，足以餵飽整個村的人！」如今則是放話要開放粉絲「試喝」；她表示：「還有誰想回味喝母乳的？」、「T 妹汁很多...肯定噴的你滿臉！」、「請期待生產第一天，開放試喝與預購，清寒者可以免費！」最後她還附上自己露出白嫩「南半球」的性感照，讓人看了十分害羞。


T 妹之前也曾在臉書上貼出性感照，豪邁發文道：「怕你不知道，這是 30 周的奶量，足以餵飽整個村的人！」（圖／翻攝自臉書 Tiffany Chen T 妹粉絲團 , 2018.5.31）

許多男網友看了後紛紛留言道：「請問在哪裡試喝？是否可以買？」、「兩奶不夠吸啊！」、「還來得及嗎？排得到嗎？」、「我也要！快點噴我吧！」、「我不會外帶，現場吸飽」。

關鍵字t妹tiffany chen懷孕母乳試喝
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