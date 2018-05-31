種族歧視玩笑風波 川普加入蹚渾水

遭攻擊的賈芮特透露，ABC母公司迪士尼（Disney）執行長艾格（Bob Iger）親自來電，告知她電視台將取消「我愛羅珊」。

65歲女星羅珊巴爾（Roseanne Barr）向來直言不諱她挺川普，並透過推特發表極右觀點和陰謀論。她以種族歧視推文攻擊前白宮顧問、前總統歐巴馬核心幕僚賈芮特（Valerie Jarrett）後，她主演的人氣影集「我愛羅珊」（Roseanne）昨天遭美國廣播公司（ABC）取消。

（中央社華盛頓30日綜合外電報導）「我愛羅珊」女星種族歧視玩笑風波延燒，美國總統川普今天攻擊美國廣播公司媒體偏見，而藥廠也因女星推說是在安眠藥影響下發文，嗆說種族歧視並非旗下任何藥品副作用之一。

川普今天則推文說：「ABC的艾格打電話給賈芮特，讓她知道ABC不容忍羅珊巴爾這類言論。」

「老天，他從來沒打電話給總統川普，就ABC針對我的糟糕言論道歉。也許是我沒接到電話？」

白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）後來替川普辯護，說川普批評的是媒體偏見。

桑德斯說：「總統矛頭指向媒體偽善。總統要說的是雙重標準。沒有人在替（羅珊巴爾）說話，她的言論並不恰當。」

羅珊巴爾昨天在推特上將賈芮特比做猩猩，在現已刪除的推文中說，如果伊斯蘭政治團體「穆斯林兄弟會＆決戰猩球生孩子=vj」。推文一出，引發全民公憤。

羅珊巴爾將她這篇深夜推文怪罪在安眠藥安必恩（Ambien）頭上，說：「當時是清晨兩點，我服用安必恩後推的文…我太過火了，我不要人出面說話，這壞到無法辯駁。」她說：「我犯了一個我希望我沒犯下的錯。」

羅珊巴爾這番說辭，生產安必恩的製藥集團賽諾菲集團（Sanofi）美國分公司有話要說，他們推文說：「所有藥物治療都有副作用，但種族歧視並非任何賽諾菲藥物的已知副作用之一。」（譯者：蔡佳敏/核稿：徐睿承）1070531