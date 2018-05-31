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中央社

爺爺向美髮師討教 要讓中風老伴美美的

中央社2018/05/31 08:48
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者顏伶如波特蘭30日專電）今年母親節期間，一名德州老翁帶著結髮45年的老伴上髮廊，請美髮師教他如何為中風妻子吹整頭髮。影片在臉書曝光後，一週之內已有937萬瀏覽人次。

髮型設計師凱利（Raigen Kelley）將髮廊同事教導老翁美髮技術的1分多鐘影片透過臉書分享之後，一週以來已有12萬網友按讚，逾11萬次分享，以及937萬瀏覽人次，媒體報導紛紛轉載。凱利在臉書發文中寫道：「這證明真愛確實存在。」

凱利寫道，老翁的妻子因為中風，已經無法自己整理頭髮，「她的先生堅持要學會怎麼幫她打理頭髮的所有步驟，從要用什麼產品開始，到梳子與吹風機該怎麼拿，這是我人生中見證過最美好的時刻之一。讓我熱淚盈眶，真是一個很棒的男士跟一位很幸運的女士。祝福他們。」

影片中的男主角安德魯（Andrew）日前接受國家廣播公司（NBC）「今日」（Today）晨間新聞訪問時，要求姓氏保密。對於自己學美髮的影片在網路暴紅，他最初反應是不知所措。

他說，妻子狄瑞沙（Theresa）18年前中風之後，每次要整理頭髮都很傷腦筋，因此他才會下定決心要學會幫她吹整髮型。

今年母親節期間，狄瑞沙收到三個子女送她的髮廊禮券。安德魯帶著她來到位於德州新布朗斐斯（NewBraunfels）的鑄造沙龍（The Foundry Salon），髮型師幫她吹整的造型，讓她非常喜歡。

狄瑞沙的兒子史蒂夫（Steve）受訪時說，母親非常滿意髮型師幫她打理的造型，但回家之後，隔天早晨卻因為洗了澡，髮型塌下來，不管怎麼搶救，都無法恢復原本模樣。

報導指出，安德魯目睹妻子對於新髮型的喜悅，希望她每天都能一樣開心，於是自行回到沙龍詢問如何購買美髮產品，並請求髮型師指導他如何在家裡能每天都為妻子打理出同樣的髮型，狄瑞沙的美髮師葛梅茲（Andrea Gomez）答應會為安德魯親自傳授技術。

隔天，安德魯帶著狄瑞沙重返沙龍。在葛梅茲指導下，他動手練習如何為老伴吹整頭髮，凱利在一旁拍下影片。

鑄造沙龍店長梅爾（Nicci Meyer）受訪時表示，剛開始不知道店裡發生什麼事，怎麼會有位老先生一直問問題，當大家搞清楚來龍去脈之後，「所有人都忍不住掉眼淚。」梅爾說，安德魯是個很棒的學生，學習過程中提出很多問題，要確認自己真的學會。

史蒂夫說，母親中風18年來，父親從來不曾離開她，一直照顧著她，不曾抱怨。（編輯：紀錦玲）1070531

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