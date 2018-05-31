爺爺向美髮師討教 要讓中風老伴美美的

（中央社記者顏伶如波特蘭30日專電）今年母親節期間，一名德州老翁帶著結髮45年的老伴上髮廊，請美髮師教他如何為中風妻子吹整頭髮。影片在臉書曝光後，一週之內已有937萬瀏覽人次。

髮型設計師凱利（Raigen Kelley）將髮廊同事教導老翁美髮技術的1分多鐘影片透過臉書分享之後，一週以來已有12萬網友按讚，逾11萬次分享，以及937萬瀏覽人次，媒體報導紛紛轉載。凱利在臉書發文中寫道：「這證明真愛確實存在。」

凱利寫道，老翁的妻子因為中風，已經無法自己整理頭髮，「她的先生堅持要學會怎麼幫她打理頭髮的所有步驟，從要用什麼產品開始，到梳子與吹風機該怎麼拿，這是我人生中見證過最美好的時刻之一。讓我熱淚盈眶，真是一個很棒的男士跟一位很幸運的女士。祝福他們。」