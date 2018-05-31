NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈呂秀蓮說掰　藍委：蔡英文不慰留？女友床戰小王　佛系男等啪完才分手8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

陳歐珀擘劃宜蘭觀光 打造大型遊憩區

中央社2018/05/31 08:48
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

九合一選舉 決戰宜蘭縣（1）（中央社記者沈如峰宜蘭縣31日電）宜蘭以觀光立縣，民進黨宜蘭縣長參選人、立委陳歐珀近來除在國會推動宜蘭交通外，更提出串連縣內主要遊憩周遭據點，打造成為大型遊憩區帶理念，盼強化宜蘭深度旅遊資源。

國道5號雪山隧道通車後，帶動宜蘭的觀光發展，但也因為交通過於便利，一日遊現象經常出現，民眾質疑，這樣結果不但沒有帶來商機，反而造成交通擁擠、空氣品質變差、噪音污染，甚至垃圾污染；未來，蘇花公路改善工程全部完工通車之後，宜蘭還有可能面對更多的問題。

「宜蘭不是台北的後花園，而是屬於我們自己的新桃花源」，陳歐珀認為，宜蘭人對自己身分引以為傲，對土地有認同感，多數宜蘭人都不認同自己家鄉是別人的後花園，強調宜蘭主體性。

提及為何會投入縣長選舉，陳歐珀認為，多數宜蘭人良善、熱情，他也有這樣的特質，也熱愛宜蘭，現在有這樣機會，他應該挺身而出，承擔責任。他也觀察到，宜蘭近年來面臨少子化、人口外流與老化的問題，尤其在雪隧通車之後更為嚴重，進一步影響到產業。

陳歐珀說，他決定參選後除提出「活力宜蘭、進步新政」願景之外，也希望在東部快鐵、鐵路高架、藍色公路、平衡南北交通路廊等交通方面，著手推動。

至於在觀光方面，現有的風景區如冬山河、武荖坑等規模雖大，但可以加強內部的軟體設施，透過更多的行銷活動包裝，增加遊客前往誘因；至於規模較小的特色據點如溫泉、冷泉、地熱等，可爭取更多資源來增加量體及服務品質，讓特色據點更有吸引力。

此外，他也認為可以結合地方城市意象、社區營造、人文特色、文化節慶、農特產品、地方產業與景觀，打造縣內休閒農業遊憩新亮點。在具有許多特色的民宿管理面上，除強化內涵與特色之外，也可以「隨時解決業者的困難」、「先輔導後處罰」等概念，輔導業者。

陳歐珀說，在未來的觀光產業推動上，除可結合12鄉鎮地方文化特色，設計相關運動賽事，例如濱海自行車賽、太平山林路跑、五結走尪、三星蔥蒜節、壯圍哈密瓜節、礁溪溫泉節等整合行銷，推向國際之外，更可串連及整合縣內主要遊憩區周遭觀光據點，進一步打造大型遊憩區帶。

他說，規劃好交通接駁系統，加強景觀亮點指標，並在淡季時研擬相關優惠輕旅行等配套方案，讓旅客玩得輕鬆、玩得沒負擔；唯有強化深度旅遊資源，才可提升二日遊相關住宿觀光商機。（編輯：卞金峰/方沛清）1070531

中國施壓台灣 卜睿哲：適得其反56歲港女誤墜網戀 被騙上億元

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan