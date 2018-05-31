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政治

姚文智贏的策略　阿扁下指導棋

記者邱明玉 / 台北報導2018/05/31 09:04
▲民進黨中執會通過，立委姚文智將代表民進黨參選台北市長。（資料照／記者林柏年攝）
▲民進黨中執會通過，立委姚文智將代表民進黨參選台北市長。（資料照／記者林柏年攝）

民進黨 30 日正式通過徵召綠委姚文智參選台北市長，前總統陳水扁透過「新勇哥物語」發文指出，姚文智的民調目前還落後一大截，「贏的策略只能鞏固基本盤。」

「新勇哥物語」- 122 全文如下：

勇弟：蔡總統兼主席在民進黨中執會通過徵召提名姚文智參選台北市長後，滿心歡喜接見姚委員。對姚文智來說，漫長的等待，遲來的提名，終於有了圓滿的結果。同樣做過阿扁政府新聞局長的林佳龍與鄭文燦都已當選台中市、桃園市兩都市長，如今也該輪到姚文智了！所謂好酒沉甕底，姚文智最後成為台灣國都台北市長，也是應該的更是公平的。獲得黨的提名後，姚文智矢志當選，不是說說而已，每個人都是最佳助選員、最不可或缺的競選總幹事。勇哥，如果你是操盤手，姚文智贏的策略又在哪裡？

勇哥：最重要的是不能「假提名、真放水」，在蔡主席卓越帶領下，民進黨全黨上下不分派系，無論禮讓派或自提派，都能捐棄成見，團結力量大！千萬不要再發生 2014 年新北市長選舉，新系操盤手以游錫堃民調嚴重落後，主席答應最後二天兩場造勢晚會及陪同掃街拜票行程臨時取消，卻跑去彰化新系候選人魏明谷的場子，形同放游錫堃鴿子，開票結果只輸2萬4千票，多麼可惜！

勇弟：聽說未被提名的呂副人在國外要跟民進黨說  bye ! 會不會是姚文智參選的另一個變數？阿扁會跟進嗎？

勇哥：希望這不是真的！也盼蔡主席能夠親自慰留呂副！阿扁深愛民進黨，永遠感念民進黨的栽培養育，才有機會擔任黨公職，擴大為民服務，阿扁不會跟進。倒是要注意呂副如真的退黨，會不會以獨立人士身分投入台北市長選舉？

勇弟：時代力量的黃國昌委員認為姚文智要多談理念與政見，你覺得呢？

勇哥：黃委員說的沒錯，問題是台北市長選舉談政見與理念有用嗎？ 1998 年台北市長選舉結束後的《聯合報》民調，阿扁的施政滿意度還有 76% ，卻只有46%的得票率，阿扁的連任失利顯然不是因為市長做不好！謝長廷、宋楚瑜、蘇貞昌的城市治理能力，以及亮麗的政績，絕對不會輸給郝龍斌，為什麼謝宋蘇就是贏不了台北市長選舉？即使以黃國昌選上汐止地區的委員為例，如果沒有民進黨的禮讓會贏嗎？有人說黃贏在太陽花學運，但 2014 年 3 月 18 日前一年，這些學運青年已經在做反服貿的抗爭，又有誰知道？假如沒有占領國會殿堂引發政治效應，又假如沒有馬王政爭，會有太陽花的後續發展嗎？

勇弟：阿扁寫過與總統大選有關的《 45% 與 5% 的選擇》文章，意思就是說，民進黨在總統大選的基本盤 45% ，為了能夠過半當選，是把原來的45%放著，只爭另外的5%，結果5%拿不到，原來的 % 又不保；還是為了增加 5% ，先固守 45% 的基本盤，再靠這 45% 去拉另外的 5% ，所謂「基本盤極大化」？

勇哥：謝長廷是前者，阿扁則是後者。姚文智贏的策略究竟要學謝還是學陳？ 24 年阿扁選市長的民調一路領先，可以高唱快樂希望；今天姚文智的民調還落後一大截，贏的策略只能鞏固基本盤。

關鍵字姚文智蔡英文陳水扁呂秀蓮黃國昌
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