大陪審團起訴溫斯坦強暴 律師：他不會認罪

（中央社紐約30日綜合外電報導）美國曼哈頓聯邦大陪審團今天決定，以一級和三級強暴等罪名起訴哈維溫斯坦，這是檢方將這名遭控性犯罪而身敗名裂的美國知名製片交付審判所做的下一步努力。

66歲的哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）將近8個月前遭控性行為不端，斷送了他的影業生涯。上週哈維溫斯坦遭起訴時，被認為是「#我也是」（#MeToo）運動的里程碑。

曼哈頓地方法院法官范斯（Cyrus Vance）今天表示：「這次起訴進一步讓被告（哈維溫斯坦）為被指控的性暴力犯罪負責任。」