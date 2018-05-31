宣傳花蓮之美 邀部落客小旅行

（中央社記者李先鳳花蓮縣31日電）拓展城市小旅行，並開發銀髮族旅遊點，花蓮縣觀光處日前邀請旅遊達人、部落客實地探訪花蓮在地文化，感受花蓮的人情與風光，進而行銷宣傳花蓮之美。

花蓮縣觀光處長彭偉族表示，今年2月因受地震影響，花蓮的遊客人數銳減，為拓展國內旅遊市場，邀請不同領域的部落客至花蓮踩線；同時，考量國旅受大環境氣氛影響所產生的變化，且因應高齡化社會現象，銀髮族旅遊將是另一藍海市場。

因此，也針對高齡旅遊，以養生樂活的概念，安排溫泉、美景等好山好水好空氣行程，體驗慢活健康的生活步調，透過旅遊達人的深度體驗報導，吸引更多銀髮族來花蓮Long Stay。