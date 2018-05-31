女大生為籌學費3P賣初夜　嫖客爽完嫌「不像」拒付錢

惡劣！中國大陸一名女大生為了籌學費上網拍賣自己的初夜，與兩名嫖客協定以 16000 人民幣（折合台幣約為 75000 元） 3P 成交，豈料嫖客完事後竟翻臉，嫌她「不像第一次」拒絕付錢，女大生當場坐在床上崩潰大哭。嫖客本想爽完拍拍屁股走人，但在女大生苦苦哀求下才心不甘情不願的付了 3000 元人民幣（折合台幣約為 15000 元）。更可惡的是，嫖客事後還將偷拍的性愛影片 PO 網，引起網友撻伐。

根據陸媒報導，女大生與兩名男子 3P 完事後，男子卻說「我怎麼感覺你一點都不像呢？」他們覺得她不像第一次，女大生聽後當場坐在床上痛哭：「我自己沒交過男友我不知道嗎？這種事你不能感覺的啊！」但兩名男子完全不想理會，衣服穿上就想走人，女子向前攔阻，苦苦哀求下嫖客才勉強丟了幾百元，但女大生表示自己要付學費，這些根本不夠， 3 人在門口討價還價一番後，男子最終給了 3000 元人民幣（折合台幣約為 15000 元）。