影／北港農工　創造專題製作閃亮佳績

北港農工學生在專題製作，充分展現了學生的創意， 「第58屆國立暨縣（市）公私立高級中等學校第4區科學展覽會」，國立北港農工有6件作品得獎，獲獎率75%。國內的動力機械群勇得全國第一、馬來西亞國際發明展比賽，榮獲銀牌獎。學生表現獲得國內、外的肯定。

農業機械科主任張中明表示，由黃天孟老師、黃得時老師指導農業機械同學許智堯、黃奕愷、蔡淯紳、林守慶、王昱智，參加「107年度全國高級中等學校專業群科專題及創意製作決賽」，以製作的「自製汽門拆卸」，勇得動力機械群全國第一。



▲北農學生以製作的「自製汽門拆卸」，勇得動力機械群全國第一。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.05.31)

電機科施士文老師表示，與張芷萱老師指導和電機同學李昱緯、鄭柏瀚、李嘉祐，以作品「應用在物聯網智慧節能控制裝置」參加「2018第29屆馬來西亞國際發明展」比賽，榮獲銀牌獎，並獲阿拉伯聯合大公國頒發特別獎。對於學生的優秀表現，北港農工的師生們皆感與有榮焉。



▲北港農工學生參加「2018第29屆馬來西亞國際發明展」比賽，榮獲銀牌獎（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.05.31)

校長廖宏瑩指出，北港農工以「型塑學生發展環境、創造學生成功機會」為核心價值，師長落實了『以學生為學習中心的思維模式』，養成了學生擁有自我探索的能力、主動學習的習慣，在今年，我們看到了成果，未來師長們仍將繼續延續此一模式，在教學過程中，讓學生主動地去了解、探索問題及深入思考，幫助學生真正地讓深化學習。不僅是落實這樣的思維模式，師長們也會投入更多心力，相信我們的學生一定會成為下一波產業革命的尖兵。