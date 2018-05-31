分屍17塊！啃食心儀女教師　台首位食人魔關十多年出獄

近日接連爆發情殺、分屍等命案，案情駭人的程度讓人不寒而慄；而對於「板橋分屍女友」一案，有殯葬業者推測，死者的內臟至今遍尋不著，極有可能是被朱姓嫌犯給吃了！這樣的案情發展，讓人不禁回想起台灣首位「食人魔」所犯下的可怕案件。當時桃園一名國中老師張忠敬，因由愛生恨而將黃姓女教師殺害後分屍，並一一吃掉她的器官。此案在當時經過審理，雖然一審判處張嫌死刑，但後來仍改為無期徒刑，張嫌坐牢僅 10 多年就獲假釋出獄了。

回顧這起案件，1981 年間，在桃園龍岡國中擔任教師的張忠敬，平時個性十分內向孤僻，不擅與人交際。當時他遇上了同校的黃如芬女老師，黃女的個性活潑外向、善解人意，外貌與才華兼具，瞬間點燃了張忠敬的愛火，對她展開熱烈追求。

張忠敬使出渾身解數，積極地向黃如芬獻殷勤，並親筆寫了兩封情書示愛；不料黃女早就和穩定交往的大學男友論及婚嫁。黃女向張男表明自己已經訂婚，並秀出男友母親送給她的金戒指，此舉讓張男當場醋勁大發、理智斷線。



▲張忠敬宛如失心瘋一般，狂呼黃女巴掌，還掐住她脖子，接著抓著她的頭猛撞水泥地板，過程長達 10 分鐘，黃女當場慘死。（示意圖／NOWnews 資料圖片）

案發當日，黃如芬為了讓張忠敬徹底死心，特地在下班後騎車前往其住處勸導，結果兩人談判破裂，爆發了激烈的爭執。張男宛如失心瘋一般，狂呼黃女巴掌，還掐住她脖子，接著抓著她的頭猛撞水泥地板，過程長達 10 分鐘，黃女當場慘死。更可怕的是，張男竟殘忍將黃女分屍成 17 塊，還把她的肉下鍋煮來吃，剩下的骨頭則一一裝袋，丟棄於中壢市六號公墓。

命案發生之後，警方接獲死者家屬報案，第一時間就鎖定張忠敬，然而卻苦無證據將他定罪。異常冷靜的張男，還一度撒謊誤導警方辦案，最後經過不斷約談，並加以道德勸說，終於攻破其心房，張忠敬在案發後的 7 天坦承犯案，並且向警方敘述自己殺人分屍的過程。他並表示，自己已將死者的心臟、肝臟都吃掉了，警方後來也找回遭棄置的屍骨。



▲張忠敬最後遭判無期徒刑，僅坐牢 10 多年就獲假釋出獄了。（示意圖／NOWnews 資料圖片）

這起冷血的分屍案，在當年台灣引起人心惶惶。據謠傳，張忠敬在殺人之後，還撬開黃女的頭骨，想看看裡面到底是怎樣的構造，才會讓她無法愛上他，行徑十分瘋狂。案經法院一審，張忠敬被判處死刑，不過到了最高法院卻改判其無期徒刑，最後張忠敬僅坐牢 10 多年就獲假釋出獄了，這樣的結果讓各界難以接受。