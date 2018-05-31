球星外遇／奧運獎牌褪色　運動員當小三

2004年雅典奧運金牌，代表台灣拿下第一面跆拳道女子第一量級（49公斤級）的陳詩欣，不但被爆出有婚外情，還被丈夫董俊男控告家暴，最後再被周刊踢爆對學生飛踢，導致她處於人生低潮，到底是什麼原因，才會讓她選擇這樣做？其實提到陳詩欣的過去，似乎可看出端倪。
2004年奪冠，對陳詩欣來說是最值得驕傲、紀念的日子，但很少人知道，陳詩欣過去曾當過檳榔西施，賭博電玩小姐、擺過地攤，曾經對人生感到迷惘，16歲就拿下世界冠軍，對她而言，人生似乎已經沒有目標。
每天持續苦練，為了要奪金，運動員壓力也比一般人高出許多，但陳詩欣後來蹺家，或許也是為了逃避這樣枯燥、煩悶的日子。
但陳詩欣畢竟有天份，她奪金後再度淡化這段不為人知的過去，就連台北市立大學「詩欣館」也是以她命名，她又回到人生的高峰。
不過陳詩欣後來毅然決然跟董俊男結婚後生子，並到花蓮開民宿，教跆拳道，沒想到跟老戰友陳正浩重逢後，卻又被周刊爆出婚外情，最後還丟了教職。
友人透露，陳詩欣的個性叛逆，甚至就連練習中跟教練不合，也會激烈反應，不過是什麼原因讓她再度選擇離開婚姻，或許也只有她自己最清楚。
此外，前雪梨奧運銅牌好手紀淑如也曾遇過「小三」事件，她跟同事發生婚外情，也是他的初戀，最後她出面道歉，也被迫調職，讓人不勝唏噓。