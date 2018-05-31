球星外遇／奧運獎牌褪色　運動員當小三

2004年雅典奧運金牌，代表台灣拿下第一面跆拳道女子第一量級（49公斤級）的陳詩欣，不但被爆出有婚外情，還被丈夫董俊男控告家暴，最後再被周刊踢爆對學生飛踢，導致她處於人生低潮，到底是什麼原因，才會讓她選擇這樣做？其實提到陳詩欣的過去，似乎可看出端倪。

2004年奪冠，對陳詩欣來說是最值得驕傲、紀念的日子，但很少人知道，陳詩欣過去曾當過檳榔西施，賭博電玩小姐、擺過地攤，曾經對人生感到迷惘，16歲就拿下世界冠軍，對她而言，人生似乎已經沒有目標。

每天持續苦練，為了要奪金，運動員壓力也比一般人高出許多，但陳詩欣後來蹺家，或許也是為了逃避這樣枯燥、煩悶的日子。