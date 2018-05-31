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名家論壇》膝關節／《高壓行動》國際政治沒有是非只有…

文╱膝關節2018/05/31 20:00
▲《高壓行動》是《神鬼認證》系列編劇的作品。（圖／華映，2018.05.31）
▲《高壓行動》是《神鬼認證》系列編劇的作品。（圖／華映，2018.05.31）

中東向來是這幾千年來剪不斷理還亂的政治紛擾之地，以色列與巴勒斯坦之間僵化的國界種族議題，根本已經無法用是非對錯判斷區分。這塊神選之地有基督教、猶太教、伊斯蘭教三大宗教之爭，可以想像國族遇上混亂的政治神權之爭，各種宗主國中心之爭，比無解還無解的國界議題。從以色列、黎巴嫩、整個沿岸全都面臨人神之爭。

《高壓行動》（Beirut）拿黎巴嫩首都貝魯特為片名，中文片名當然不能取『貝魯特』這麼直白的地理名稱，用高壓行動四個字彰顯故事主角：一位派駐貝魯特的美國外交官梅森在宴會中居然遇到恐攻，一夕之間讓他家庭/事業全變調。讓他不得不遠離這個傷心是非地。直到10年後，居然收到情治單位央求來貝魯特演講，原來這場舊地重遊，有著比他想像更艱困的調停任務。

由於中東千年來的國族種族宗教衝突已經燒上千年，要能三言兩語解釋清楚，絕對不容易。開場男主角梅森就對來訪的美國議員簡單解釋中東政局，當然，他用略帶調侃的方式解嘲黎巴嫩的混亂局勢，大家在如此紛擾的政治情況都想分到一杯羹。就因為天下大亂，在戰爭之中，卻有另類突圍的生存紅利財。

電影裡不常見以「談判」當成戲劇要素，畢竟文戲哪有武戲搶眼，有動作有場面，觀眾眼球自然注意力高。但《高壓行動》畢竟是《神鬼認證》系列編劇湯尼基爾洛伊想了25年總算拍成的案子，要搞諜報，《神鬼認證》就夠了。《高壓行動》的重點是政治觀與個人道德主義衝突時，到底是選擇是非還是要認同利益，國族政治會不會在這一場大亂鬥中，還得堅守某些政治原則？就國際局勢來看，最終都是利益導向，沒人以偉大的道德情操者自居。 

以下有雷以下有雷。 

《高壓行動》好看在於主角面臨的天人交戰是非常有趣的，第一：當年他家會遇到恐怖攻擊，就是因為他領養了恐怖份子的弟弟。基於人道立場，梅森把小孩當成政治難民一樣，努力想對待，渴望他能接受西方教育洗禮之後，進階升格成為文明國家一份子。第二：美國情報單位認為領養歸領養，但小孩也跟恐怖份子有見面，要求他交出小孩給情治單位控管時，梅森希望說服情治單位考量人道立場，結果在談判過程中，反倒是恐怖份子先衝進來擄走小孩了。避免小孩變成恐怖份子需要擔心的談判籌碼。想不到兩軍交火中，因為梅森同僚擊斃一位恐怖份子，該員開槍的流彈居然擊斃梅森太太，這樣意外喪生，梅森該能怪誰？ 

從外交官太太之死，不難理解《高壓行動》要給足主角多少道德兩難局面，確實國際局勢還不全然需要道德立場解釋判讀，但觀眾希望主角秉持的道德觀，是能令人佩服。於是，當梅森重操舊業，回到戰場上要跟恐怖份子談判時，發現當年的養子如今成為恐怖份子首領，要求美方找回他那失蹤的哥哥，否則就要撕票美方外交官。

美國與以色列雖是政治盟友，但美國試圖從以色列與巴勒斯坦之間能達成恐怖平衡，想從中撈一杯羹。國際局勢的現實面並非一翻兩瞪眼，更多的時候是我給你什麼？而你能給我什麼是我想要的？國際局勢本身都是談判，談判基準之外，人情是非都是其次，沒有大是大非，只有利益輸送，《高壓行動》把整個灰色地帶的各種問題都挖出來，在混亂政局之中沒有完人，只有各種小人物哀歌。

●作者：膝關節／影評人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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關鍵字膝關節高壓行動神鬼認證名家論壇
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