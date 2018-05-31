現代人壓力大而更喜好體驗生活中的美好事物，並追尋生活中花費不大的小奢享受。「滿漢御品」就是一款以極致淬鍊工藝打造的精品即食麵，為的就是讓生活品味家能夠在家隨時享受這小奢華美味。
「小奢華」是精心設計後不多不少的完美狀態，有時尚、華麗感但不高調、鋪張。如同「滿漢御品」用心講究、自我超越，挑戰即食麵規則無極限，才造就出史詩級華麗即食麵 –「滿漢御品𤆵燒牛肉麵」。
▲黃金重磅組合從專利麵體、特選腱肉、特有配料得以看出，這碗𤆵燒牛肉麵一點也不馬虎。（圖／公關提供）
單從專利技術製造麵體、特選腱肉、獨門配料的製作繁複，就可看出這碗牛肉麵一點也不馬虎。能讓你在家享受米其林般精品美食牛肉麵，絕不單只是用一頭牛只有1%特選腱肉這麼簡單。「滿漢御品」在麵、湯、料、器每個環節都細心設計，每包內容物都讓你驚喜。特殊非油炸寬麵體讓麵體讓你吃到如同現煮的Q彈口感；辣味秘笈包是手摘辣椒經45天以上醱酵過程得到辣而不嗆口味；酸菜包則以選別醃漬熟成30天以上酸菜搭配特有調料炒煮出特有甜酸微辣口感；這些精心設計的配料包添加食用時猶如畫龍點睛般讓人欲罷不能。
讓你在家輕輕鬆鬆又簡單的依說明沖泡，即可享用宛如現煮牛肉麵的美味，此一黃金重磅組合只為給懂得享受美食、享受人生的生活品味家，在細嚐之後領會一口舌尖上的精彩。
▲耗費近兩萬小時、上百次的反覆試驗，只為成就一碗挑戰市場極限，與滿足饕客味蕾的精隨之作。（圖／公關提供）
集四十年工藝之大成，成就台灣即食麵界新里程碑。「滿漢御品」無論在內容物或是產品食感都挑戰自我無極限，後續在春節、端午、中秋節慶時節會持續限量限時推出，是自用送禮兩相宜的最佳選擇。同時會在7-11和電商通路進行線上線下銷售，回饋對「滿漢御品」喝采肯定的生活品味家。
▲輕鬆犒賞自己！在家也能享受好吃又大氣精品牛肉麵！（圖／公關提供）