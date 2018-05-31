輕鬆犒賞自己！　在家也能享受好吃又大氣精品牛肉麵！

現代人壓力大而更喜好體驗生活中的美好事物，並追尋生活中花費不大的小奢享受。「滿漢御品」就是一款以極致淬鍊工藝打造的精品即食麵，為的就是讓生活品味家能夠在家隨時享受這小奢華美味。

「小奢華」是精心設計後不多不少的完美狀態，有時尚、華麗感但不高調、鋪張。如同「滿漢御品」用心講究、自我超越，挑戰即食麵規則無極限，才造就出史詩級華麗即食麵 –「滿漢御品𤆵燒牛肉麵」。



▲黃金重磅組合從專利麵體、特選腱肉、特有配料得以看出，這碗𤆵燒牛肉麵一點也不馬虎。（圖／公關提供）