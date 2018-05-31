橙的智慧財產權訴訟獲勝訴 雲端TPMS系統下半年上

翔鑫和鑫發兩家公司 7 名人員涉及侵犯胎壓偵測器 (TPMS) 大廠橙的電子 (4554-TW) 的 TPMS 產品智慧財產權訴訟，橙的獲台中地方法院一審勝訴判決；而展望營運後市，橙的正與日本大廠合作將 TPMS 系統結合雲端大數據，預計下半年上線，增添成長動能。

橙的說明，翔鑫和鑫發是 7 名橙的前任研發和業務的離職員工成立，並於離職時持有屬於橙的的電腦和電磁記錄、抄襲橙的 TPMS 產品操作手冊，嚴重侵犯公司智慧財產權。

台中地方法院檢察署於 2014 年 10 月底以洩漏工商秘密、無故取得他人電磁記錄及違反著作權法等罪，並依刑事訴訟法第 251 條第 1 項向相關人等提起公訴，在 5 月 29 日中獲得台中地方法院一審判決勝訴。