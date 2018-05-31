工業機器人年成長14% 十年成本將下滑65%

近期主要推動工業機器人的因素包括機器學習與計算機視覺方面的進展，而新功能更是導致更多的使用案例，提升需求量。此外，3D 列印技術的成熟以及互相協作機器人的市場熱度也不容小覷。

據 Visual Capitalist 分析師 Ang Ahlstrom 指出，現代工業機器人的全球需求量，已陸續提升至歷史新高，也實現了力量、速度、和精確度的完美結合。因此，工業機器人的需求量以每年 14% 的速度持續增長，為 2020 年全球預計上路的 310 萬台工業機器人，開創了舞台。

據調研機構統計，現代工業機器人於 1961 年由美國發明家 George Devol 及美國物理學家 Joseph Engelberger 兩位所發明。

工業機器人需求量提升 / 圖：VC

有趣的是，據專家稱，機器人的需求量實際上是與單位成本形成反向關係。

該市場領先研究機構 ARK Investment 表示，工業機器人成本在 2015 年至 2025 年間預計將下降 65%。令人印象深刻的是，這 10 年間每台機器人的成本將從平均 31,000 美元降至 11,000 美元。

對於成本的下降，ARK 認為是由萊特定律 (Wright's Law) 所致，該定律稱「每單位數量累計翻倍後，成本就會有所下降」。而工業機器人的成本下調，也被稱為「學習率」，落在 50% 左右。

隨著工業機器人運行的成長，特別是用在汽車行業上，製造業節省的金額達數百萬美元。與此同時，機器人接受重複與危險的任務，也使人類整體工作環境得到改善。

目前，工業機器人在亞太地區的市佔率最大，即中國、日本、韓國、和印度。但正如目前的趨勢所表明，這些價格的下跌只會引導全球需求的提升，對此產業的前景看好。