小記者提校園槍擊案 白宮新聞祕書激動哽咽

美國經常為3歲以上孩子安排這類演習，有時會要他們以假裝遇到「熊」或「壞人」為由躲起來。

修克朗說，「我的學校最近舉行了一場防暴演習」，讓學生練習在槍手闖進建築物時，躲到安全處避難。

法新社報導，13歲小記者修克朗（BenjeChoucroun）提出孩子認為在學校並不安全的問題後，桑德斯聲音顫抖，看起來相當沮喪。

（中央社華盛頓30日綜合外電報導）白宮新聞祕書桑德斯（Sarah Sanders）今天在白宮接受小記者提問，談及校園槍擊案時，忍不住激動落淚。

修克朗繼續說道：「對我和其他學生心理健康產生影響的其中一件事情是，擔心我們或自己的朋友可能在學校遭遇槍擊。」

「能否告訴我政府已經做了什麼和未來會做什麼，來避免這些無謂的慘劇？」

身為3個孩子母親的桑德斯向來以擅於應付記者提問著稱，但這個問題似乎讓她有些錯愕。

她說：「我想，對孩子和家長來說，沒有什麼比上學不安全更令人害怕的事了。我很遺憾你有這樣的感受。」

桑德斯接著說，「政府相當重視這個問題」，還說政府正在研擬各種辦法，「竭盡所能保護學童，讓孩子們有安全感，也讓家長們安心送孩子上學」。

美國校園一再遭受槍枝暴力侵害，本月稍早一名17歲學生在德州聖塔菲高中（Santa Fe High School）持槍濫射，擊斃8名同學和兩名教師，成為這類槍擊案的最新一起案例。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1070531