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中央社

烏克蘭自導自演俄記者命案 外界既欣慰又生氣

中央社2018/05/31 09:52
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社巴黎30日綜合外電報導）批評克里姆林宮的俄羅斯流亡記者巴欽科命案，實際上是烏克蘭自導自演，目的是揪出有意對他不利的真兇，消息今天傳出讓外界鬆口氣，但也引發眾怒。

法新社報導，巴欽科（Arkady Babchenko）傳出遇害，但不到24小時後出現出人意料的發展，他好端端地出現在記者會上，承認參與「特別行動」，目的是揪出俄國暗殺計畫的幕後黑手。

以下是主要相關各方反應一覽：

●歐盟鬆口氣

歐洲議會議長塔加尼（Antonio Tajani）稍早譴責這起謀殺案是「駭人的罪行」，但得知巴欽科沒死後表示鬆了一口氣。

歐洲聯盟外交和安全政策高級代表茉格里尼（Federica Mogherini）的發言人柯契姜琪克（MajaKocijancic）也有類似反應。

她推文說：「聽到巴欽科還活著讓人鬆口氣。我們會持續追蹤烏克蘭有關當局的行動，期待此案更多細節披露。」

●俄國抨擊「挑釁」

俄國外交部表示，巴欽科還活著是「好消息」，但譴責烏克蘭設局目的是敗壞俄國有關當局名聲。「這場演出背後的真正動機現在開始一一揭露，十分明顯又是反俄的挑釁行為。」

曾是巴欽科同事的俄國調查記者索達托夫（AndreiSoldatov）也質疑這場行動的價值，形容這是「越線，高手」。他在推特寫道：「巴欽科是記者，不是警察…我們的工作性質關乎信任。」

「我很高興他還活著，但他讓記者和媒體的可信度進一步受損。」

●無國界記者組織怒批「可悲的伎倆」

無國界記者組織（Reporters Without Borders）譴責這是「可悲的伎倆」，警告說玩弄真相會有危險。

秘書長德洛瓦（Christophe Deloire）告訴法新社，他對巴欽科人沒事感到欣慰，但「烏克蘭警方玩弄真相，無論動機為何，出這種伎倆…實在可悲，令人遺憾」。

他警告，這次的詐死「將無助於新聞自由的發展，這種事只要發生過一次，就會讓人對其他所有政治暗殺案產生疑慮」。他是指近來若干批評克里姆林宮人士在烏克蘭遭到謀殺事件。（譯者：盧映孜/核稿：徐睿承）1070531

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