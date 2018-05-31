好羨慕　3-4月期統一發票15人中千萬特別獎

今年3-4月期統一發票開獎結果，獎金1000萬元特別獎的中獎號碼為「12342126」；獎金200萬元特獎的中獎號碼為「80740977」。3組頭獎中獎號碼分別為「36822639」、「38786238」、「87204837」，另增開2組六獎的中獎號碼為「991」及「715」。

今（2018）年3-4月期統一發票已在25日開獎，財政部也將於今（31）日下午公布詳細中獎清冊，不過，根據初步統計，3-4月期統一發票共開出15張1000萬元特別獎中獎發票，200萬元特獎也有12張中獎，而且自6月6日起就可領獎，期限至9月5日截止。

財政部也將於今日下午公布中獎清冊，根據初步統計，3-4月期統一發票共開出15張千萬元特別獎及12張200萬元特獎，而且根據超商公布的資料，已知15張千萬中獎發票中，有2張從全家超商開出、另有3張是從統一超商開出。

至於全家超商開出的2張千萬中獎發票，分別是在台中建民店購買礦泉水及員林正新店購買刮鬍刀而中獎，其中礦泉水發票消費金額僅20元。同時，全家超商也開出1組特獎200萬元，消費者是在水上福德店購買10元的養樂多；頭獎20萬元則開出3組，分別是新敦民店、義安店、鴻啟店。

統一超商這次也開出3張千萬中獎發票，分別是在新竹縣新豐鄉新高湖門市花9038元預購甜點；在新北市五股區弘龍門市花135元買飲料；在高雄市左營區立文門市消費169元。同時，統一超商也開出1組200萬元特獎，中獎人是在桃園市龜山區長林門市消費70元中獎。

此外，財政部也提醒，1-2月期統一發票仍有5張千萬中獎發票沒人兌領，包括在統一超商新北市板橋區國庭門市購買19元旺旺仙貝；在高雄市左營區速鐵門市花25元購買鮪魚飯糰；在南投線埔里鎮信義路麥當勞購買40元大杯零卡可樂；在台南成大醫院內杏一醫療用品門市35元購買男用尿壺發票；在台中市大肚區榮華街全聯用350元購買食品。