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盛夏荷塘綠意消暑氣　新瓦屋嬌豔荷花浪漫盛開

記者常似虎／新竹縣報導2018/05/31 11:06
▲新竹縣新瓦屋的荷花浪漫盛開，在炎夏酷熱中帶來一絲清涼。（圖／記者常似虎攝 , 2018.05.31）
▲新竹縣新瓦屋的荷花浪漫盛開，在炎夏酷熱中帶來一絲清涼。（圖／記者常似虎攝 , 2018.05.31）

炎炎夏日，得靠清涼綠意消暑氣；新竹縣「新瓦屋客家文化保存區」生態池，近日粉嫩嬌豔的荷花熱烈綻放，紅花綠葉交相輝映，喜歡拍照分享的網美、網帥千萬別錯過。


▲新瓦屋生態池中荷花盛開粉嫩嬌豔，正適合拍照打卡。（圖／記者常似虎攝 , 2018.05.31）

縣長邱鏡淳表示，亭亭玉立而顧盼生姿的荷花，象徵著生生不息的客家文化，歡迎大家前來賞荷打卡拍照，漫步老建築群，探訪各有特色的進駐單位，在忙碌高壓生活中享受放鬆喘息的時光。


▲新瓦屋的荷花浪漫盛開，在炎夏酷熱中帶來一絲清涼。（圖／記者常似虎攝 , 2018.05.31）

文化局長張宜真表示，每年5月到7月是生態池荷花盛開的季節，民眾可從池邊人行道步入木棧曲橋就近欣賞，池塘內設有知名剪紙藝術家楊士毅「記憶的水稻田」、池畔旁展出在地藝術創作者蔣育鳳「傑出‧節出」等作品，搭配蟲鳴鳥叫及各式花草環繞，遠眺、近觀都美不勝收。


▲粉嫩嬌豔的盛開荷花，正適合拍照打卡。（圖／記者常似虎攝 , 2018.05.31）

此外，創藝聚落中，「新竹縣農民直銷站」、「13好市集」與「綠禾塘。翔頂咖啡」可採購新鮮農產或特色小物，逛累了，「匯客市。手作本物」、「調色盤」、「有樂堂」與「竹翠堂」可供參觀休息、品嚐茶點及柴燒窯烤披薩，轉個彎「思微藏物」、「或者書店」與「一諾藝術」不定期展出各式展覽及講座、手作等活動，「Mr.One Cajon」、「打幫你樂團」與「新瓦屋花鼓隊」則帶給園區不一樣的音樂氛圍，快來一趟新瓦屋，體驗都市高樓間獨樹一格的客庄風情。


▲新瓦屋生態池中荷花盛開粉嫩嬌豔，正適合拍照打卡。（圖／記者常似虎攝 , 2018.05.31）

關鍵字新瓦屋荷花池創藝聚落張宜真
甲仙堰增加取水　替南化水庫解渴引北港農工　創造專題製作閃亮佳績

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