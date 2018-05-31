報稅31日截止 32萬戶尚待申報

（中央社記者蔡怡杼台北31日電）106年綜合所得稅申報今天是最後一天，根據財政部統計，目前已申報數為590萬戶，還有32萬戶尚未申報，呼籲尚未申報的民眾把握最後時間申報。

財政部表示，最新統計106年度綜合所得稅已完成申報590萬戶，約占全部應申報數622萬戶的95%，較去年同期稍快，主因去年申報及繳納期限為6月1日，今天則是5月31日。

已申報數中，採用稅額試算共190萬戶，採網路申報共379萬戶，兩者合計共569萬戶，占已申報的96%。

財政部指出，今年結算申報截止日為5月31日，申報時間已進入最後倒數階段，為方便民眾辦理申報，各地區國稅局不僅今天中午均加班提供申報收件及查詢所得、扣除額資料服務，服務時間更將延長至今天晚間7時；利用網路申報的民眾，在5月31日晚間12時前任何時間均可上網申報。