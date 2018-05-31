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中央社

報稅31日截止 32萬戶尚待申報

中央社2018/05/31 10:09
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者蔡怡杼台北31日電）106年綜合所得稅申報今天是最後一天，根據財政部統計，目前已申報數為590萬戶，還有32萬戶尚未申報，呼籲尚未申報的民眾把握最後時間申報。

財政部表示，最新統計106年度綜合所得稅已完成申報590萬戶，約占全部應申報數622萬戶的95%，較去年同期稍快，主因去年申報及繳納期限為6月1日，今天則是5月31日。

已申報數中，採用稅額試算共190萬戶，採網路申報共379萬戶，兩者合計共569萬戶，占已申報的96%。

財政部指出，今年結算申報截止日為5月31日，申報時間已進入最後倒數階段，為方便民眾辦理申報，各地區國稅局不僅今天中午均加班提供申報收件及查詢所得、扣除額資料服務，服務時間更將延長至今天晚間7時；利用網路申報的民眾，在5月31日晚間12時前任何時間均可上網申報。

官員表示，民眾利用網路辦理綜合所得稅結算申報或稅額試算回復確認，屬於退稅案件者，將優先於第一批、7月底前即可收到退稅款，較第二批退稅案件提早3個月領取退稅款。

財政部提醒，106年綜合所得稅申報期限及繳納期限均在5月31日截止，今年5月31日因非假日，所以逾期繳納自6月1日起每逾2日加徵1%滯納金，最高加徵15%，呼籲納稅義務人如期申報並按期繳納稅款。（編輯：郭萍英）1070531

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