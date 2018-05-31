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中央社

金英哲蓬佩奧晚餐會議 續推川金會

中央社2018/05/31 10:09
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社紐約30日綜合外電報導）北韓領導人金正恩左右手金英哲，以及美國總統川普最高外交官員、國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天展開會談，忙著籌備下個月舉行的歷史性美國與北韓核峰會。

法新社報導，雙方在紐約聯合國總部附近一棟公寓建築，於晚間7時晚餐會議展開對話，明天將進一步會談以敲定川金會相關規劃。擬6月12日舉行的川金會，目的在結束一度讓朝鮮半島面臨戰火再起威脅的核子僵局。

蓬佩奧率先抵達會場，身邊還有中央情報局（CIA）韓國任務中心主管安德魯．金（Andrew Kim）。金英哲數分鐘後抵達會場，身邊也帶了一位幕僚。

雙方都沒有向媒體發表談話。但蓬佩奧會前發表的推文形容川金會為「潛在峰會」，他寫說：「期待在紐約與金英哲開會，討論@Potus（美國總統）與金委員長的潛在峰會。我們致力於一個完整、可證實且不可逆轉的朝鮮半島非核化。」

美國和北韓代表兵分三路，除了紐約的會談，兩國代表分別在南北韓非軍事區板門店和新加坡協商，加緊腳步替擬定的川金會安排後勤事宜。

路透社引述一名美國官員的話說，川金會議程的協商進程緩慢，兩個根本問題仍談不攏，一是北韓非核化的定義，二是兩國是要同時還是分別採取行動。

這名美國官員表示，美國立場依舊是平壤必須同意完全棄核才能獲取任何經濟支援，例如鬆綁部分經濟制裁、提供糧食或其他援助，或對北韓進行新投資。援助多寡則端看平壤行動的步調和範圍而定。

然而，這名熟悉會談內容、要求匿名發言的官員說，北韓在紐約與蓬佩奧展開會談的立場則是，單憑北韓非核化的承諾就應足以敞開經濟援助的大門。

南韓聯合新聞通訊社引述南韓統一部長官趙明均今天演講內容說，北韓和美國在非核化議題的歧見仍「相當大」，縮小鴻溝恐不易。

然而，趙明均補充說，兩國領袖相互接觸代表「找到共同點的機會很高」。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳昱婷）1070531

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