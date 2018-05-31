花敬群：前瞻計畫經費明確 怎麼可能綁樁

（中央社記者陳俊華台北31日電）內政部次長花敬群今天說，前瞻基礎建設計畫中城鄉建設各案都已核定，各縣市分配到的經費也很明確，怎麼可能綁樁，「卻被這麼廉價地質疑」。以政府立場，不該接受這樣的質疑。

蘋果日報報導，中國國民黨籍立法委員賴士葆昨天在立法院財政委員會質疑城鄉建設有大筆錢不用，根本是準備年底選舉綁樁；花敬群說，「什麼眼光就看到什麼樣的事」。

立法院內政委員會上午排定審查或處理民國107年度中央政府總預算有關內政部主管預算凍結報告案計56案，花敬群會前受訪表示，絕不敢對立委不敬，主要是有立委質疑前瞻計畫「綁樁」，但城鄉建設各項業務，不管是競爭型、政策型或地方公有建築物補強，案子都已核定，該給誰多少經費都非常明確。