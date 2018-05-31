影／朝聖「丹丹漢堡」好期待　館長抬頭一看臉都綠

成吉思汗健身俱樂部「館長」陳之漢日前南下高雄，滿心期待要朝聖南部必吃美食「丹丹漢堡」，不料正巧遇到店休撲空，笑稱「沒吃到丹丹漢堡，我死不瞑目」，不死心轉往另家分店，總算如願吃到丹丹漢堡，心滿意足的樣子逗得網友們哈哈大笑。

館長 29 日到高雄尋找南部必吃美食「丹丹漢堡」，路上邊直播和網友聊天，他難過的說「我們剛上網去看，禮拜二公休，所以我們現在還在找這神奇的丹丹漢堡， X 你 X ！我一定要吃！你叫丹丹漢堡給我開門」，不停嚷嚷「我好不容易來到高雄，總是要吃一下台北吃不到的東西！丹丹丹丹丹！丹丹！」