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影／朝聖「丹丹漢堡」好期待　館長抬頭一看臉都綠

生活中心／綜合報導2018/05/31 10:17
▲朝聖「丹丹漢堡」好期待，館長抬頭一看臉都綠。（圖／翻攝自 YouTube／爆廢公社）
▲朝聖「丹丹漢堡」好期待，館長抬頭一看臉都綠。（圖／翻攝自 YouTube／爆廢公社）

成吉思汗健身俱樂部「館長」陳之漢日前南下高雄，滿心期待要朝聖南部必吃美食「丹丹漢堡」，不料正巧遇到店休撲空，笑稱「沒吃到丹丹漢堡，我死不瞑目」，不死心轉往另家分店，總算如願吃到丹丹漢堡，心滿意足的樣子逗得網友們哈哈大笑。

館長 29 日到高雄尋找南部必吃美食「丹丹漢堡」，路上邊直播和網友聊天，他難過的說「我們剛上網去看，禮拜二公休，所以我們現在還在找這神奇的丹丹漢堡， X 你 X ！我一定要吃！你叫丹丹漢堡給我開門」，不停嚷嚷「我好不容易來到高雄，總是要吃一下台北吃不到的東西！丹丹丹丹丹！丹丹！」

一行人不死心到店內一探究竟，一抬頭發現果真大門深鎖，館長臉綠直呼「 X ！謀開啦（台語）」，笑問「他們有宅配嗎？沒吃到丹丹漢堡，我死不瞑目！」還說「我要下去應徵計時人員，可以給我吃個漢堡嗎？」館長一行人隨即驅車轉往另一家鼎中路分店，沿路不忘稱讚高雄發展進步很多、道路非常乾淨，並好奇詢問網友「幾號餐比較好吃？」幾分鐘後到了這家分店門口，總算讓館長一圓吃丹丹漢堡的夢。

當下也有網友在丹丹漢堡店內捕獲「野生館長」，激動在臉書社團「爆廢公社」內貼文「在高雄鼎中路丹丹遇到網紅館長在等吃早餐，現在的我要怎麼做呢？」立刻引發網友熱烈回響，紛紛回應「撲上去狂吻他一頓」、「拍他吃啥給大家看」、「館長，來高雄開一間﻿」、「我家附近休禮拜三﻿」、「不先壁咚他嗎？」

關鍵字館長陳之漢丹丹漢堡美食高雄南部
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