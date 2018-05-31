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中央社

MSCI半年度調整5/31盤後生效 慎防尾盤波動

中央社2018/05/31 10:13
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者吳家豪台北31日電）明晟（MSCI）指數編纂公司半年度調整結果將於今天收盤後生效，法人提醒，指數調整成分股生效前最後交易日的尾盤，可能波動較大。

MSCI每年2月、5月、8月及11月執行指數定期審核與調整，此次半年度調整結果公告與生效日期分別為歐洲中部時間5月14日、6月1日。

在本次MSCI調整權重中，台股於全球標準型指數權重上升0.02個百分點，於亞洲（日本除外）指數及全球新興市場指數權重分別下降0.25個百分點及0.21個百分點，調整後權重分別為1.37%、12.84%、11.13%。

元大投信的資料指出，在MSCI台灣指數成分股方面，本次成分股新增一檔華新科，刪除一檔亞太電信，指數成分股將維持89檔，並有22檔成分股調整在外流通股數。本次權重調升最多的成分股為台化，調升0.31個百分點，權重為2.05%；權重調降最多的成分股為台積電，調降0.48個百分點，權重為30.13%。

法人表示，全球被動式指數追蹤資產規模日益成長，雖為追蹤標的帶來流動性，但由於被動式指數追蹤資產大抵採收盤價為交易基準，以減少追蹤誤差，一般而言，於指數調整成分股生效前最後交易日的尾盤可能波動較大。（編輯：楊玫寧）1070531

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