MSCI半年度調整5/31盤後生效 慎防尾盤波動

在本次MSCI調整權重中，台股於全球標準型指數權重上升0.02個百分點，於亞洲（日本除外）指數及全球新興市場指數權重分別下降0.25個百分點及0.21個百分點，調整後權重分別為1.37%、12.84%、11.13%。

元大投信的資料指出，在MSCI台灣指數成分股方面，本次成分股新增一檔華新科，刪除一檔亞太電信，指數成分股將維持89檔，並有22檔成分股調整在外流通股數。本次權重調升最多的成分股為台化，調升0.31個百分點，權重為2.05%；權重調降最多的成分股為台積電，調降0.48個百分點，權重為30.13%。

法人表示，全球被動式指數追蹤資產規模日益成長，雖為追蹤標的帶來流動性，但由於被動式指數追蹤資產大抵採收盤價為交易基準，以減少追蹤誤差，一般而言，於指數調整成分股生效前最後交易日的尾盤可能波動較大。（編輯：楊玫寧）1070531