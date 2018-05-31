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鴻海續深耕Andriod手機 傳搶下谷歌2款Pix

鉅亨網2018/05/31 10:20
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外電報導，鴻海 (2317-TW) 搶下谷歌 (Google) 正在研發的 2 款 Pixel 3 產品，包括 Pixel 3 及 Pixel 3 XL 的代工訂單。至於鴻海則維持一貫回應，不評論個別客戶狀況。

日本網站 sumahoinfo 報導，鴻海搶下谷歌 2 款 Pixel 手機代工訂單，而原本 Pixel 手機多是由台灣宏達電 (2498-TW) 或是韓國 LG 負責生產，例如去年開賣的 Pixel 2，就是由宏達電生產，而 Pixel 2 XL 則由 LG 生產。

鴻海近期持續深耕 Andriod 手機市場，包括在 5 月下旬，鴻海旗下子公司富智康 (2038-HK) 為深耕 NOKIA 品牌，將由孫公司 Wonderful Stars 斥資 6199.98 萬美元 (約新台幣 18.6 億元) 取得 HMD global Oy 所發行之 24 萬 4720 股可換股優先股，預計將佔轉換後股權約 6.2%。

富智康公告，HMD global Oy 同意按認購價每股可換股優先股 253.35 美元、配發及發行 39 萬 6974 股可換股優先股，總代價約 1 億美元。

富智康公告指出，Wonderful Stars 於交易完成後，將持有 24 萬 4720 股可換股優先股，相當於目前 HMD 已發行股份約 7.92 %；也約當經發行可換股優先股擴大之 HMD 已發行股份約 7.02 %；以及經發行可換股優 先股及根據受限制股份單位計劃發行股份擴大之 HMD 已發行股份約 6.2%。

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