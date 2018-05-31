鴻海續深耕Andriod手機 傳搶下谷歌2款Pix

外電報導，鴻海 (2317-TW) 搶下谷歌 (Google) 正在研發的 2 款 Pixel 3 產品，包括 Pixel 3 及 Pixel 3 XL 的代工訂單。至於鴻海則維持一貫回應，不評論個別客戶狀況。

日本網站 sumahoinfo 報導，鴻海搶下谷歌 2 款 Pixel 手機代工訂單，而原本 Pixel 手機多是由台灣宏達電 (2498-TW) 或是韓國 LG 負責生產，例如去年開賣的 Pixel 2，就是由宏達電生產，而 Pixel 2 XL 則由 LG 生產。