今日廣場》陳渺／吳茂昆辭職了，管中閔呢？

歷經一百多天，教育部發文駁回台大校長遴選會決議，本來以為這個讓外界及台大學生、教授所質疑的決定，能夠藉由新任教育部長的果斷而告一個段落，沒想到，這件事情並非如此簡單，反倒是開啟了另一個互相攻訐的高峰，更因此折損了一個優秀的科學家部長。

當然，身為一個政務官，理所當然對於外界的檢視應該以更高道德的標準來面對，而吳茂昆部長，為了不讓其他人繼續質疑教育部，止住紛爭，選擇辭職，讓政策可以繼續推動的精神的確令人感佩，相信優秀的人才到哪裡都沒有問題。

相較之下，更顯示出管中閔對於台大校長一職的戀棧，畢竟這些違法資訊，都在民眾的檢視下，一一現形，沒有一項是假，但是管爺依然無動於衷，不但不出面回應，就算是回應了，也是一些似是而非的內容，讓人一點都看不出，身為學者該有的風骨。