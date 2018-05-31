今日廣場》陳渺／吳茂昆辭職了，管中閔呢？

歷經一百多天，教育部發文駁回台大校長遴選會決議，本來以為這個讓外界及台大學生、教授所質疑的決定，能夠藉由新任教育部長的果斷而告一個段落，沒想到，這件事情並非如此簡單，反倒是開啟了另一個互相攻訐的高峰，更因此折損了一個優秀的科學家部長。
當然，身為一個政務官，理所當然對於外界的檢視應該以更高道德的標準來面對，而吳茂昆部長，為了不讓其他人繼續質疑教育部，止住紛爭，選擇辭職，讓政策可以繼續推動的精神的確令人感佩，相信優秀的人才到哪裡都沒有問題。
相較之下，更顯示出管中閔對於台大校長一職的戀棧，畢竟這些違法資訊，都在民眾的檢視下，一一現形，沒有一項是假，但是管爺依然無動於衷，不但不出面回應，就算是回應了，也是一些似是而非的內容，讓人一點都看不出，身為學者該有的風骨。
有心護航的團體，在看見吳茂昆辭職後，似乎也亂了陣腳，或許是無法預料到，吳茂昆部長的俐落乾脆。現在，這個案子又可以算是回到管爺的身上了，吳茂昆部長，僅僅只是因為十三年前赴中國參加國際會議，雖有申請但未正式獲准，因而請辭，那麼，管中閔呢？
曾經大力質疑吳茂昆部長的人，是不是也敢站出來，用同樣標準來檢視你們護航的管中閔？如果不敢，也沒關係，但至少你們可以要求管中閔，仿照吳茂昆部長的作法，如果他的確曾經違法前往中國兼任教職，的確未經申請同意而違法兼任台哥大獨董，是不是應該自動放棄台大校長一職？
管中閔如果還是繼續悶不吭聲，不但無法為自己贏得社會的尊重，也無法為已經歷經數月無校長的台大息紛止爭。
●作者：陳渺／新北市／研究所學生
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日觀點》開拓不同的視野
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至public@nownews.com