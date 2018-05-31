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〈MSCI調整〉卡位買盤介入 燿華、嘉聯益漲幅均逾

鉅亨網2018/05/31 10:28
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MSCI(明晟) 成分股增刪名單今 (31) 日盤後生效，PCB 全製程廠燿華 (2367-TW)、嘉聯益 (6153-TW) 入列，AOI 設備廠牧德 (3563-TW) 也在本次調整獲選小型股成分股，在卡位買盤介入之下，燿華及嘉聯益早盤都爆量走高，燿華早盤爆量逾 4.8 萬張，股價以 25.25 元創下波段新高價，而嘉聯益早盤則突破 70 元大關，兩檔個股股價漲幅都超過 5%。

證券分析師張陳浩指出， MSCI 成分股調整除考量市值，有不少產業前瞻性的看法，如燿華除為蘋果供應鏈外，但在汽車雷達板、軟硬結合板上的市占率極高，且在 PCB 全製程廠中有領先的地位。此外，嘉聯益積極投入液晶 LCP 材料軟板天線，未來也將成為 5G 通訊的重要供應商。

牧德則主要在包括目前的類載板及 LCP 軟板天線新製程，推升了軟硬板光學檢測高精密度需求，也使得牧德提供的 AOI 設備需求提升，牧德業績更連續 12 個月創新高，同時牧德也推 COF 製程檢驗設備，該產品正是目前半導體市場製程最高需求檢驗設備。

MSCI 每年 2 月、5 月、8 月及 11 月執行指數定期審核與調整，最新半年度調整結果 15 日出爐，調整結果將於今日收盤後生效。

燿華日 K 線圖

 

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