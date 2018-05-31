油價漲勢暫止 汽柴油下週估各降4及5角

（中央社記者廖禹揚台北31日電）國際油價下跌，依中油浮動油價機制計算，6月4日凌晨零時起，各式汽、柴油每公升估各調降0.4、0.5元，但依油價平穩機制，中油將回收0.1元，實際調幅仍待6月3日公布。

依浮動油價調整機制作業原則，6月4日起的汽、柴油價格每公升約各調漲0.4及0.5元，但依5月11日實施的油價平穩機制，中油將每公升回收0.1元，預估下週汽、柴油每公升各調降0.3及0.4元。

如依預估調整後的中油參考零售價格，92無鉛汽油每公升28.9元、95無鉛汽油每公升30.4元、98無鉛汽油每公升32.4元、超級柴油每公升26.9元，實際調整幅度中油將於6月3日中午12時公布。