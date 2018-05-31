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中央社

梅努欽稱美中貿易停戰 白宮貿易顧問反駁

中央社2018/05/31 10:29
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）批評財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）宣稱美中貿易戰停火，並表示這是「令人遺憾的表態」，承認有爭議需要解決。

納瓦洛今天接受全國公共電台（National PublicRadio）訪問時說：「我們跟中國有貿易糾紛，就這麼簡單。」他說，因為北美自由貿易協定（NAFTA）等協議和中國加入世界貿易組織（WTO），「我們很久之前就輸掉貿易戰了」。

納瓦洛在總統川普的貿易團隊中，主張對中國貿易採取強硬立場。數天前，美國商務部長羅斯（WilburRoss）排定時間訪問中國，討論縮小美國對中國貿易逆差的方法。白宮昨天表示，美國提出對500億美元中國進口產品課徵關稅，以及限制中國投資敏感科技的計畫。

一週前梅努欽接受電視訪問時表示，美國與中國的貿易戰「停火」。

白宮新聞秘書桑德斯（Sarah Huckabee Sanders）今天被問到關於納瓦洛的回應時，她淡化梅努欽的發言。

桑德斯在華府舉行的媒體簡報會上說，梅努欽「沒有說會無限期停火」。她說：「對貿易做最終決定的是總統，當他做決定後，我們負責宣布。這正是這個階段所發生的事情。」

「華爾街日報」（WSJ）今天引述美中消息人士報導，關稅威脅再起，可能會讓羅斯和中國官員計畫中的談判喊卡。美國貿易代表團今天已在北京為談判準備。

納瓦洛被問到中國可能進行報復，尤其是針對美國農產品時，他說：「我們做好一切準備。」（譯者：陳昱婷/核稿：徐睿承）1070531

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