梅雨遇熱帶擾動 專家：可能有交互作用

（中央社記者陳葦庭台北31日電）梅雨季期間可能有颱風攪局，氣象專家吳德榮今天表示，這兩個熱帶擾動牽涉跟在其後的西南季風及滯留鋒，可能有交互作用，因此模擬有小差異就會產生大誤差，得持續觀察。

中央氣象局預報員陳伊秀今天表示，南海和菲律賓東方海面皆有熱帶擾動，國外模式模擬未來若是成颱，可能會影響台灣天氣，不過，這兩個熱帶擾動都還沒有發展成熱帶性低氣壓或是颱風，預估要等到6月3日前後才會較為明朗。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中說明，依照傳統預報經驗，梅雨季期間，菲律賓東方海面若有熱帶擾動，會增強其北方的太平洋高壓，原來因南北氣團平衡，而徘徊在台灣附近的滯留鋒，會由於太平洋高壓增強而北退，造成梅雨型態的結束或中斷。