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梅雨遇熱帶擾動 專家：可能有交互作用

中央社2018/05/31 10:22
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者陳葦庭台北31日電）梅雨季期間可能有颱風攪局，氣象專家吳德榮今天表示，這兩個熱帶擾動牽涉跟在其後的西南季風及滯留鋒，可能有交互作用，因此模擬有小差異就會產生大誤差，得持續觀察。

中央氣象局預報員陳伊秀今天表示，南海和菲律賓東方海面皆有熱帶擾動，國外模式模擬未來若是成颱，可能會影響台灣天氣，不過，這兩個熱帶擾動都還沒有發展成熱帶性低氣壓或是颱風，預估要等到6月3日前後才會較為明朗。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中說明，依照傳統預報經驗，梅雨季期間，菲律賓東方海面若有熱帶擾動，會增強其北方的太平洋高壓，原來因南北氣團平衡，而徘徊在台灣附近的滯留鋒，會由於太平洋高壓增強而北退，造成梅雨型態的結束或中斷。

他表示，若熱帶擾動在南海發展，則還不致改變南北氣團對峙的型態，但其所引導西南季風的走向，則間接改變降雨的規模；而下週的天氣型態同時牽涉到菲律賓東方海面及南海的熱帶擾動，以及跟在其後的西南季風，還有弱的滯留鋒，可能產生的交互作用，因此，只要模擬有小差異就會產生大誤差。

吳德榮強調，目前各國所模擬的結果都不太一樣，且各國模式在過去幾天也不斷在大幅調整，必須等到6月3日後可能才會明朗。

但他也提醒，下週鄰近台灣的天氣系統都是具有威脅的，應該要注意最新資料的變化。（編輯：梁君棣）1070531

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