NBA／我已剪短我的髮　詹皇咖哩「勇騎大戰」一觸即發

NBA總冠軍賽「勇騎大戰」即將於6月1日正式登場，這場被網友譽為「第四季」開打的總冠軍系列賽還是有很多看頭，尤其這次33歲的「詹皇」LeBron James球風越來越成熟，將用全力「Carry」全隊，力抗擁有「咖哩小子」Stephen Curry領軍的勇士隊。
LeBron James在東區冠軍戰第七場，不但打滿全場，還拿下35分、15籃板、9助攻的超級表現，這也將帶給勇士隊相當大的壓力。
勇士隊總教練Kerr表示：「當你球隊上有優秀球員在，當然會比較好打，我們球隊不是只有一個人在打，我們讓更多人發揮，我最愛我們球隊打得很無私，所以我們是支好球隊。」
但勇士隊少了防守大鎖Andre Iguodala，要如何守住LeBron James？也是關鍵。
LeBron James在季後賽平均34分，9.2籃板、8.8次助攻，還有1.4次抄截，而他也是打季後賽的老手，很知道如何利用自身優勢吸引對手協防，再度製造機會給隊友。
LeBron James説：「他們常說你的全盛時期大概是27歲或是31、32歲，如果你夠幸運，那的確是會達到，但你們常問我你的極限是什麼？我不知道，我只想要越打越好。」
Stephen Curry則是說：「我們知道LeBron是個什麼樣的好球員，以及他在數據上可以展現出來的事，他的表現有些也沒有在數字上呈現，當然他給隊友的信心，我想也十分足夠。」