NBA／我已剪短我的髮　詹皇咖哩「勇騎大戰」一觸即發

NBA總冠軍賽「勇騎大戰」即將於6月1日正式登場，這場被網友譽為「第四季」開打的總冠軍系列賽還是有很多看頭，尤其這次33歲的「詹皇」LeBron James球風越來越成熟，將用全力「Carry」全隊，力抗擁有「咖哩小子」Stephen Curry領軍的勇士隊。

LeBron James在東區冠軍戰第七場，不但打滿全場，還拿下35分、15籃板、9助攻的超級表現，這也將帶給勇士隊相當大的壓力。

勇士隊總教練Kerr表示：「當你球隊上有優秀球員在，當然會比較好打，我們球隊不是只有一個人在打，我們讓更多人發揮，我最愛我們球隊打得很無私，所以我們是支好球隊。」