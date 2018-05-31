〈全台供電吃緊〉經長：緊急節電不停核心製程 不影響

因應夏季供電吃緊，台電擬推動用電大戶強制節電方案，初步規劃，若預估隔天將亮起限電紅燈、備轉容量將低於 90 萬瓩，就會要求契約容量超過 1000 瓩以上的用電大戶，強制節電 5%，預估將影響全台超過 3500 家企業；強制用電大戶節電還未開始實施，引來企業界反彈聲浪，質疑是不是在懲罰企業，同時也將影響接單。

天氣熱，且溫度升高連日來頻創新高，加上景氣慢慢復甦，都造成用電量不斷的成長，經濟部長沈榮津今 (31) 日表示，一定會用同理心來考慮用電大戶強制節電方案，目前還在收集產業意見及溝通中；有關緊急節電部分，他強調，並不是常態性，萬一實施也會往非核心及周邊製程，不會影響生產及接單。

沈榮津表示，用電大戶強制節電 5% 方案，目前正在收集產業意見及跟社會溝通，將會等收集意見及溝通完成後，再來評估實施時機，目前還沒決定，他強調，一定要考慮產業界，產業界好不容易景氣回來，訂單是產業界最在意的，政府要用同理心來對待。

沈榮津進一步說明在節電的措施上有兩種，一是平常節電，另一個則是供電不足緊急節電，供電不足緊急節電像去年大概只有 3 次，要讓產業界知道，這並不是常態性，是在不得已情況下，透過有規劃的把用戶負載分成核心、周邊及非核心。

他強調，萬一產業要配合所謂緊急節電就往非核心或周邊，核心製程就不要影響，這樣就不會影響生產不會影響接單，要輔導產業界知道怎麼做，這樣才知道在不得已時怎麼配合，這樣是有秩序的，就不會慌亂。

沈榮津表示，目前來說，溫度及溫度上升，加上溫度屢創新高，及景氣慢慢復甦，用電量成長中，所以在強化供給部分，夏天停止大修讓供電提升，要求台電要做好需量管理、需量競價。

他說，用戶的電如果能果能貢獻出來，在尖峰時透過競價制減少用電，他們有誘因也減少尖峰負載壓力，從供給端到用電端一起努力，讓穩定供電符合社會期待。