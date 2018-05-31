核心製程免驚 用電大戶節電先鎖定非核心

（中央社記者廖禹揚台北31日電）今夏用電緊澀，政府擬針對用電大戶實施節電方案，經濟部長沈榮津今天表示，用電大戶方案屬緊急節電，輔導業者用電分為核心、周邊及非核心3類，有次序節電避免影響核心製程。

受極端氣候影響，氣溫頻頻飆高，加上經濟復甦，帶動用電量成長，才5月就已罕見地創歷史新高，行政院先前表示，今夏將對契約容量1000瓩以上的工業用電大戶實施「削峰填谷」節電新措施，當限電警戒紅燈亮時，用電大戶需配合節電5%，節電達標將減免電費，未達標則將額外加收電費。

媒體報導，目前暫擬方案是配合達成節電者，達標或超標部分回饋20%，未達標則依基本電費加收40%。