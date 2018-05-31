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中央社

核心製程免驚 用電大戶節電先鎖定非核心

中央社2018/05/31 10:37
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者廖禹揚台北31日電）今夏用電緊澀，政府擬針對用電大戶實施節電方案，經濟部長沈榮津今天表示，用電大戶方案屬緊急節電，輔導業者用電分為核心、周邊及非核心3類，有次序節電避免影響核心製程。

受極端氣候影響，氣溫頻頻飆高，加上經濟復甦，帶動用電量成長，才5月就已罕見地創歷史新高，行政院先前表示，今夏將對契約容量1000瓩以上的工業用電大戶實施「削峰填谷」節電新措施，當限電警戒紅燈亮時，用電大戶需配合節電5%，節電達標將減免電費，未達標則將額外加收電費。

媒體報導，目前暫擬方案是配合達成節電者，達標或超標部分回饋20%，未達標則依基本電費加收40%。

沈榮津今天列席立法院經濟委員會備詢，會前受訪表示，產業好不容易等到景氣復甦，政府要有「同理心」，正在蒐集產業界意見，待與社會溝通後，再來評估實施時機，回饋或加收成數仍未定案。

沈榮津強調，節電分為平時的節電與緊急時的節電，用電大戶節電方案屬緊急節電，而備轉容量低於90萬瓩去年只有3天，並非常態性；沈榮津說，會輔導業者將用電分為核心、周邊與非核心3類，透過有規劃、有次序節電，避免影響核心製程。

除需求端節電外，針對近日跳電事件頻傳，沈榮津說，已要求台電再詳細評估配電強固5年計畫，「立即有效的馬上做」，力求穩定供電；沈榮津並要台電建立分層負責的程序，釐清何種情況下、何種層級該負責，「大家就會動起來」，做好分內維護工作。

針對昨天苗栗7萬戶大規模停電，沈榮津表示，已要台電盡快釐清原因，確認是否有人為疏失。(編輯：陳永昌)1070531

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