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王品董座喊話穩軍心 股價回神

中央社2018/05/31 10:35
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北31日電）王品昨日召開股東會，董事長陳正輝表示，將投資中央廚房、以中低價品牌為動能、持續開發新品牌等多項策略，並透露核心團隊將增加持股，激勵股價今天回神勁揚。

王品30日召開股東會，小股東砲轟，王品走過1/4世紀，股價和上市時相比也剩1/4，王品董事長陳正輝回應，「我們都在同一條船上」。

陳正輝昨天透露，王品現在本益比16倍，股價偏低，預計6月1日核心團隊持股會增加，以展現對公司的信心。

王品股價今天回神，早盤勁揚，盤中最高來到106元，上漲幅度接近6%，早盤成交量已逾500張，高於昨天近400張的成交量。

在策略方面，陳正輝表示，台灣18個品牌將分為兩大事業群，分別為精緻餐飲與快速休閒餐飲，未來營收分布可能以中低價位品牌占比較高，要維持現有的毛利率與淨利率有難度，成長動能則要靠新品牌去開發。

王品並首創投資中央廚房，改變過去前店後廠的模式，目前以現有台中租賃的土地廠房，投入新台幣1000多萬建構設備成本，規劃供應泛中餐體系，第二階段計畫進一步擴大中央廚房規模，但目前還在規劃當中。

大陸市場動能趨緩，陳正輝認為，大陸經濟景氣不佳，各界跨足餐飲「跟風」狀況普遍，估1、2年後才平息，王品加碼行銷、開新品牌，「要比誰活得久」，有信心等待盤整期過後，再持續以大陸市場為跳板，放眼海外。（編輯：林孟汝）1070531

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