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廣編／「棒球殿堂」攜手統一7-ELEVEn獅

本報訊2018/05/31 11:02
▲「棒球殿堂」攜手統一7-ELEVEn獅。（圖／公關照片）
▲「棒球殿堂」攜手統一7-ELEVEn獅。（圖／公關照片）

台灣唯一CPBL授權擬真棒球手遊《棒球殿堂》本月27日與統一7-ELEVEn獅合作，於台南棒球場舉辦《棒球殿堂》Youth Rise主題日，邀請全場球迷玩家共同歡度《棒球殿堂》週年。而官方今(30日)也宣布，2018年全新的TOP球員卡即將登場！

官方透過球場外的主題活動攤位，邀請現場的球迷玩家進行「一局勝負模式」，玩家成功挑戰現場工作人員可累積集點卡1點，集滿4點即可參加抽獎，保證獲得《棒球殿堂》獨家周邊商品與統一7-ELEVEn獅周邊商品等超值大獎。

而《棒球殿堂》官方也特別邀請統一獅球員潘彥廷至攤位與球迷玩家互動，現場的球迷玩家們皆相當熱情的參與活動，透過遊戲內的「全壘打模式」，享受和球員潘彥廷一較高下的寶貴機會！

除了攤位活動外，當天球員進場畫面更切換為《棒球殿堂》遊戲內抽球員卡的畫面，帶給玩家身歷其境的感受；而中場更加碼進行「殿堂CAM」活動，被攝影機拍到的玩家，在鏡頭前出示《棒球殿堂》遊戲畫面，可獲得球賽結束後抽隨機統一獅球員簽名球機會。

網石棒辣椒總經理林大鈞表示，「本次很榮幸能與統一7-ELEVEn獅攜手合作，為喜愛棒球的球迷玩家們，帶來了史上首場《棒球殿堂》主題日！希望所有球迷玩家能享受一場棒球饗宴，同時也希望大家繼續支持台灣棒球以及《棒球殿堂》。」

《棒球殿堂》官方也於今日同步釋出2018年首波TOP球員卡預告。每月TOP球員卡將依照所有選手在前一個月份的平均基準評價，將之轉換為遊戲內的能力後，選出每月的前段班選手製作成頂尖球員卡。

成為當月TOP卡的球員也代表著在現實比賽中該月份有著活躍的表現。藉由關注球員上一個月份的成績，玩家們將能在釋出每月TOP球員卡時即刻擁有，打造出無人能敵的18年TOP夢幻隊！

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