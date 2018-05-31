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即時跑馬燈呂秀蓮說掰　藍委：蔡英文不慰留？女友床戰小王　佛系男等啪完才分手8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
生活

女友房間床戰小王　佛系男竟看電視等啪完問：「爽嗎？」

編輯中心／綜合報導2018/05/31 10:49
▲一名男網友表示，前女友過去曾和小王在房間內床戰，但他自己卻在外面看電視，等到他們結束才談分手。（示意圖／NOWnews 資料圖片）
▲一名男網友表示，前女友過去曾和小王在房間內床戰，但他自己卻在外面看電視，等到他們結束才談分手。（示意圖／NOWnews 資料圖片）

女友在房間裡和小王床戰，他竟然還有心情在客廳看電視？這是什麼樣的「佛系男友」？

一名男網友日前在臉書上 PO 文寫道，已經分手 6 年的前女友某天私訊他，要求他歸還兩人分手時沒帶走的娃娃，還強調要他本人親自拿去給她，這讓他立刻回想起當年兩人分手的痛苦回憶，因此氣得將兩人的對話截圖 PO 網，跟網友們討公道。


男網友 PO 出前女友的私訊，對方要求他親自歸還當初沒拿走的娃娃。（圖／翻攝自爆怨公社 , 2018.5.31）

根據這名男網友在臉書社團「爆怨公社」中所 PO 出的對話截圖可見，前女友某天突然私訊，要求他親自前往台中，歸還當時分手沒帶走的玩偶。「用寄的她也不要，一定要我上去」，女方此舉讓他懷疑：「妳只是想騙我去台中吧？」不過女方卻回覆：「我有男朋友不會騙你。我可以對不起你，但不可以對不起我男朋友！」這句話立刻讓原 PO 氣炸，回應女方：「這句話讓我完全不想跟妳說話了！」


原來當初兩人分手的過程相當不堪，男網友雖然發現女方在房間內床戰小王，卻仍然在客廳看電視，等待他們完事。（示意圖／NOWnews 資料圖片）

男網友接著娓娓道來自己絕對不會原諒前女友的原因。因為 6 年前，前女友直接帶小王跑到他家房間床戰，當時他發現後，還淡定地在客廳看電視，等到完事後還詢問他們：「爽不爽？」之後雙方才坐下來談分手。男網友表示，雖然事隔多年，如今自己也已婚，但是絕對不會原諒前女友，現在彼此當網友就可以了。

許多網友看了他的經歷後，紛紛驚訝道：「你竟然還在客廳看電視？好強」「不抓姦、不吵架，時候到了自然分手，真的是佛系男友」、「太大氣了啦！要是我不可能做得到」、「當時有跟小王說聲辛苦了嗎？」；也有許多人建議道：「如果我是你，直接不理不回加封鎖」、「其實沒有交集之後，也不用再回覆了吧？省得煩心」、「小心，對方可能要仙人跳！」

關鍵字佛系男友捉姦小王床戰前女友
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