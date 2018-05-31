川普翻臉 分析：中美貿易談判複雜化

（中央社記者周慧盈北京31日電）中美兩國預計6月2日起在北京繼續磋商經貿問題，美方工作團隊昨天已先行抵京。分析說，在美國總統川普再度威脅對中國輸美產品開徵關稅情況下，中美貿易談判變得更加複雜。

中國商務部公布，美方50多人的團隊未來幾天將與中方團隊就具體落實中美雙方聯合聲明共識展開磋商。

在歷經北京和華府兩輪談判後，中美兩大國不久前達成不打貿易戰的共識並發表聯合聲明。不過就在美方工作團隊30日下午抵達北京前，川普再度揚言對中國輸美產品開徵關稅。

綜合陸媒和英國金融時報中文網報導，川普又一次的「變臉」，讓原擬著手與中方敲定農業和能源交易的美方官員處境尬尷，並增加談判的複雜化。