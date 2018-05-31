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先勢攜手世新 助傳播人才擺脫低薪魔咒

中央社2018/05/31 10:44
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北31日電）台灣本土傳播集團先勢與世新大學合作「產學策略聯盟」，打造求職平台，並培育同仁參與「初階公關專業認證」考試，基本薪資底薪保障3.2萬元起，擺脫22K低薪魔咒。

台灣本土前三大傳播集團之一的先勢行銷深耕公關行銷產業近23年，為強化台灣行銷傳播產業與學術界的連結，讓校園優秀的公關人才畢業即找到最佳求職平台，與世新大學合作「產學策略聯盟」。

先勢行銷傳播集團董事長楊忠翰表示，產學合作為各大院校和企業長期積極努力推動的方向，除了鼓勵人才培育符合產業的需求，更強化學術研發以及產業創新的連結，培育深耕台灣市場、放眼國際的優秀人才。

先勢表示，與世新大學簽署產學策略聯盟之外，也培育同仁參與台灣行銷傳播專業認證協會(TMCA)的「初階公關專業認證」考試。

台灣行銷傳播專業認證協會(TMCA)為響應行政院提出解決低薪問題的政策，號召各大行銷傳播企業共同推動「行銷傳播專業認證考試」，應試者一旦通過認證，基本薪資底薪保障將由新台幣3.2萬元起薪，擺脫大學畢業生22K的低薪魔咒。

世新大學自1956年創校以來， 至今已邁入第62年，在傳播領域上培養非常多的人才，近兩年世新大學更在1111人力銀行「企業最愛大學」調查的排行榜中登上大眾傳播學群雇主最愛第一名。

先勢行銷傳播集團也針對世新大四學生以及研究所準畢業生發動徵才計劃，通過面試可於6月預先入職，通過考核後，於7月1日起正式入職。（編輯：郭萍英）1070531

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