NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈洪榮宏攜愛妻赴日本度蜜月甜唱情歌表白楊丞琳　藍正龍大走音8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

4月製造業景氣燈號 轉亮黃藍燈

中央社2018/05/31 10:42
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者蔡怡杼台北31日電）受惠出口、外銷暢旺，台經院4月製造業景氣燈號轉亮黃藍燈，擺脫連續兩顆衰退藍燈。台經院表示，目前國際情勢變數多持續干擾國內外經濟表現，未來製造業景氣仍應審慎觀察。

台灣經濟研究院今天公布107年4月製造業景氣概況，由於生產指數與外銷訂單年增率皆較3月表現為佳，出口貿易亦維持雙位數成長，拉抬經營環境面、售價面及需求面指標，使得製造業景氣信號值由107年3月的10.45分，增加1.25分至4月的11.70分，燈號轉為低迷的黃藍燈。

展望未來，台經院指出，儘管4月製造業景氣燈號擺脫衰退的藍燈，轉為黃藍燈，但美中貿易戰疑慮仍存，加上歐洲政局動盪與國際油價後續走勢等不確定因素持續干擾國內外經濟表現，未來製造業景氣仍應審慎觀察。

就細部產業來看，台經院表示，化學材料、化學製品業等原物料相關產業，受惠於國際原油與原物料價格走強，推升相關產品價格隨的上揚，且部分業者因煉油設備完成定檢，煉油量增加，拉抬需求面與售價面指標表現，使得4月整體原物料相關產業景氣燈號表現較3月轉好。

在電子零組件業方面，台經院指出，受到非蘋陣營的智慧型手機及加密貨幣挖礦需求減弱，加上蘋果手機處於新舊產品交接期，影響國內相關產業供應鏈出貨表現，因此4月電子零組件業景氣燈號續維持在低迷的黃藍燈。

景氣燈號代表景氣狀況，以供外界判斷當前景氣榮枯，而景氣燈號有5種，其中，藍燈代表景氣衰退、黃藍燈代表低迷、綠燈代表持平、黃紅燈代表揚升、紅燈代表繁榮。（編輯：黃國倫）1070531

通俄門延燒 川普稱後悔提塞...中國持續打壓 美學者：國際...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan