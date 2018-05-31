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通俄門延燒 川普稱後悔提塞申斯任司法部長

中央社2018/05/31 10:38
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）「通俄門」調查對白宮壓力日益增加之際，美國總統川普今天在推特上發文，說他後悔提名塞申斯（Jeff Sessions）出任司法部長。

「紐約時報」報導，川普施壓塞申斯，要他改變2017年3月自請迴避處理通俄門調查的決定。隨著這篇報導，川普在推特上證實了他對這個決定的不滿。

川普引用一名共和黨聯邦眾議員的言論，批評塞申斯在出任司法部長之前，沒有告知川普，他將會迴避通俄門調查。

這名議員高迪（Trey Gowdy）說：「這個國家有許多真正好的律師，他可以挑其他人！」川普推文說：「我真希望我那麼做。」

通俄門與妨礙司法調查重壓白宮，川普一再出言抨擊塞申斯。塞申斯是川普欽點的司法部長人選，自去年出任美國最高執法官員。

川普律師朱利安尼（Rudy Giuliani）27日表示，通俄門調查最終結果可能會是國會針對總統疑似干預司法發動彈劾行動，他告訴美國有線電視新聞網（CNN）說：「最終，這裡要決定的是要彈劾，還是不彈劾。」

川普已清楚表明，塞申斯應該協助他對抗通俄門調查，而不是站到對立面。塞申斯曾任聯邦參議員，在川普競選陣營中表現活躍。

紐時今天報導，川普向塞申斯施壓，要他不再迴避主持通俄門調查的這個舉動，已經成了特別檢察官穆勒（Robert Mueller）調查的焦點。（譯者：林宏翰/核稿：蔡佳敏）1070531

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