通俄門延燒 川普稱後悔提塞申斯任司法部長

（中央社華盛頓30日綜合外電報導）「通俄門」調查對白宮壓力日益增加之際，美國總統川普今天在推特上發文，說他後悔提名塞申斯（Jeff Sessions）出任司法部長。

「紐約時報」報導，川普施壓塞申斯，要他改變2017年3月自請迴避處理通俄門調查的決定。隨著這篇報導，川普在推特上證實了他對這個決定的不滿。

川普引用一名共和黨聯邦眾議員的言論，批評塞申斯在出任司法部長之前，沒有告知川普，他將會迴避通俄門調查。

這名議員高迪（Trey Gowdy）說：「這個國家有許多真正好的律師，他可以挑其他人！」川普推文說：「我真希望我那麼做。」