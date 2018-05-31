北市2電影院稽查不合格 最爭議外食是漢堡

龍翔百老匯影城未使用防焰地毯、窗簾，5月7日起限30天內改善，業者在5月25日複查合格。

法務局主任消保官何修蘭表示，朝代大戲院通道堆積雜物影響逃生、安全梯樓梯間堆滿雜物、自動防火捲門下方堆置雜物，3月30日依建築法第77條及91條裁罰6萬元，業者已於3月31日改善。

（中央社記者梁珮綺台北31日電）台北市法務局今天公布今年1至5月電影院聯合稽查結果，朝代大戲院因公共安全檢查不合格，遭裁罰新台幣6萬元；龍翔百老匯影城消防安全不合格，2家業者已改善完成。

觀光傳播局專門委員沈永華進一步補充，去年共受理26件件影院消費爭議，今年截至5月底則有18件，共計44件，其中，網路購票爭議逐漸增加，如要訂購午夜場，時間訂錯未到場等，業者會與消費者達成協議，提供退票機制。

此外，電影院外食爭議有9件，沈永華說，如國賓長春影城附近有速食店，民眾多會購買漢堡薯條前往觀影，業者雖在入口處告知相關規定，並要求民眾現場食用後再入場，或提供寄放服務，仍產生爭議。

何修蘭說明，電影院禁帶外食有但書，若是高溫熱湯、味道濃郁、咀嚼時會發出聲響的食物，皆不可帶進場，法院判決，薯條非高溫熱湯、味道濃郁食物，可以帶進電影院，比較沒有具體認定的是漢堡。

何修蘭坦言，漢堡確實較難認定，部分漢堡使用辛辣醬料，部分比較沒有味道，是最常出現爭議的食物。（編輯：施燕飛）1070531