鴻海工業富聯FII 傳6月上旬A股掛牌

（中央社記者鍾榮峰台北31日電）市場人士透露，鴻海旗下工業富聯FII（601138.SH），將在6月上旬於中國大陸上海A股掛牌。屆時鴻海集團總裁郭台銘是否現身掛牌典禮，備受矚目。

富士康工業互聯網簡稱「工業富聯」，發行價格訂人民幣13.77元，募集資金約人民幣271.2億元（約合新台幣1270億元）。

從鴻海1月底召開股東臨時會通過工業富聯在中國大陸上市案，到傳出6月上旬工業富聯將在上海A股掛牌，歷時約120多天。

展望今年上半年營運表現，工業富聯預估今年前6月營收約人民幣1460.6億元至1545.8億元，較去年同期成長幅度約6.8%至13.1%；扣除非經常性損益後歸屬母公司淨利約人民幣53.5億元至55.6億元，較去年同期成長幅度約0.6%至4.5%。