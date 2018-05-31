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中央社

鴻海工業富聯FII 傳6月上旬A股掛牌

中央社2018/05/31 11:09
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者鍾榮峰台北31日電）市場人士透露，鴻海旗下工業富聯FII（601138.SH），將在6月上旬於中國大陸上海A股掛牌。屆時鴻海集團總裁郭台銘是否現身掛牌典禮，備受矚目。

富士康工業互聯網簡稱「工業富聯」，發行價格訂人民幣13.77元，募集資金約人民幣271.2億元（約合新台幣1270億元）。

從鴻海1月底召開股東臨時會通過工業富聯在中國大陸上市案，到傳出6月上旬工業富聯將在上海A股掛牌，歷時約120多天。

展望今年上半年營運表現，工業富聯預估今年前6月營收約人民幣1460.6億元至1545.8億元，較去年同期成長幅度約6.8%至13.1%；扣除非經常性損益後歸屬母公司淨利約人民幣53.5億元至55.6億元，較去年同期成長幅度約0.6%至4.5%。

從客戶端來看，工業富聯的主要客戶（按字母排序）包括Amazon、Apple、ARRIS、Cisco、Dell、HPE、華為（Huawei）、聯想（Lenovo）、NetApp、Nokia、nVidia等，前5大客戶營收占比約占整體營收約7成多。

鴻海於1月31日召開股東臨時會，討論通過工業富聯在中國大陸上市案。2月1日工業富聯向上海證券交易所申請送件海外證券市場掛牌交易。

中國證券監督管理委員會3月8日通過工業富聯首發。「過會」之後到5月11日，證監會在微信公布，按法定程序核准工業富聯公開發行批文。

工業富聯5月14日公布招股公告，17日詢價，23日進行網上說明會並公告發行，24日舉辦申購，25日公布中籤率和申購倍數。（編輯：林孟汝）1070531

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