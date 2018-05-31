洩密案7位法官認定不同　馬英九提上訴

馬辦指出，本案卷內資料顯示，行政院前院長江宜樺、總統府前副祕書長羅智強皆曾證稱， 102 年 8 月 31 日與馬前總統會面，確有討論時任法務部長曾勇夫的政治責任與去留問題。但高院判決書卻說，「法務部長之去留，並非被告、江宜樺、羅智強等人當日（即 102 年 8 月 31 日）討論之議題」，顯見高院判決根本沒有詳閱卷證資料。高院判決未依證據，強為有罪判決，顯然違反「刑事訴訟法」第 245 條第 3 項等規定，並有判決不備理由之違法。

馬英九前總統辦公室今（31）日表示，馬前總統已於今日上午委任律師，針對洩密案高等法院判決諸多疏漏及違法之處，於法定期間內提起上訴。因本案關係總統一職如何履行憲法職務，上訴狀同時請求最高法院，依「刑事訴訟法」第 389 條規定，就本案開庭審理，進行言詞辯論。

馬辦表示，司法關說妨害司法公正、斲傷司法威信，攸關社會大眾的公共利益，但高院判決竟認定，「全民電通更一審司法關說案」與公共利益無涉，且未說明為何司法關說既非屬國家重大事務，也無關公共利益。此一認定顯然違反經驗及論理法則，不僅與審理洩密案的前 7 位法官之認定截然不同，也無視人民對司法關說之厭惡，除了判決不備理由之違法，更有判決理由矛盾之違法。

馬辦強調，「刑事訴訟法」、「通訊保障及監察法」及「個人資料保護法」均規定，基於公共利益或有正當理由時，洩密並不構成犯罪。馬前總統得知立法院長、在野黨大黨鞭和法務部長涉及關說司法個案後，認為將引發憲政風暴及社會不安，因此與幕僚及行政院長開會討論因應策略。如果這樣是洩密，那歷任及現任總統和幕僚開會討論尚屬祕密的決策，是不是也洩密？台北地檢署要不要也起訴？高等法院是不是也要判有罪並譴責這些總統「不足為國家元首之表率」？

馬辦表示，本案是一宗憲法訴訟，高等法院對於本案疏漏百出的有罪判決，將造成不當的憲政先例，使日後總統或行政院長面臨國家重大事件時，必須視若無睹、置若罔聞，否則就將面臨牢獄之災。馬前總統委任律師提起上訴，爭的不只是個人清白，更要爭取中華民國總統治國的合理權限，不能被不當限制。