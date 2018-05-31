NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈甜唱情歌表白楊丞琳　藍正龍大走音對抗勇士　詹皇：我還沒到生涯巔峰8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

沃爾瑪資助員工讀大學 自費額1天1美元

中央社2018/05/31 11:13
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者顏伶如波特蘭30日專電）連鎖零售商沃爾瑪今天宣布，將資助全職與兼職員工上大學，員工自費額負擔每天1美元。這項計畫適用於140多萬名全美各地員工。

創立於1962年的沃爾瑪（Walmart），在美國國內約有140萬餘名員工，全球員工總數則有230萬人。

沃爾瑪今天在阿肯色州本頓維爾（Bentonville）企業總部舉行的年度投資人說明會上宣布，對於還沒有拿到大學學位的旗下員工，從今天起推出資助上大學的計畫，讓員工可以到位於佛州蓋恩斯維爾（Gainesville）的佛羅里達大學（University ofFlorida）、加州爾灣（Irvine）的查普曼大學（Brandman University）或內布拉斯加州貝爾維尤（Bellevue）的貝爾維尤大學（Bellevue University）就讀。

沃爾瑪人力創新副總監霍勒（Drew Holler）今天答覆媒體詢問時說：「我們很多員工都沒有能夠把學位念完。我們深信，這是可以讓員工改善生活的方式，也讓我們的企業經營更趨完善。」

沃爾瑪這項助學計畫是與「協會教育」（GuildEducation）學習組織合作推出，讓在大型企業上班卻想繼續進修的員工，可以獲得學費補助。

沃爾瑪表示，估計第一波報名參加這項助學計畫的員工將有6萬8000人。

根據這項計畫架構，員工在沃爾瑪補助下就讀大學，自掏腰包的費用為每天1美元，也就是一年365美元，進修期間必須繳費。員工可以選擇透過網路授課，或者週末上課或就讀夜間部。

透過這項計畫，沃爾瑪員工可以選擇攻讀主修企業管或供應鏈管理（supply chain management）的學士學位或副學士學位。根據計畫內容，沃爾瑪只要求員工成績及格，並未對於平均分數訂定最低標準。

在這項資助上大學計畫之前，沃爾瑪已經設有協助員工完成高中學業，或取得同等學歷的助學計畫。（編輯:紀錦玲）1070531

總統接見的獅友涉爭議 府...薩爾瓦多組團參加2018年...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan