沃爾瑪資助員工讀大學 自費額1天1美元

沃爾瑪今天在阿肯色州本頓維爾（Bentonville）企業總部舉行的年度投資人說明會上宣布，對於還沒有拿到大學學位的旗下員工，從今天起推出資助上大學的計畫，讓員工可以到位於佛州蓋恩斯維爾（Gainesville）的佛羅里達大學（University ofFlorida）、加州爾灣（Irvine）的查普曼大學（Brandman University）或內布拉斯加州貝爾維尤（Bellevue）的貝爾維尤大學（Bellevue University）就讀。

創立於1962年的沃爾瑪（Walmart），在美國國內約有140萬餘名員工，全球員工總數則有230萬人。

（中央社記者顏伶如波特蘭30日專電）連鎖零售商沃爾瑪今天宣布，將資助全職與兼職員工上大學，員工自費額負擔每天1美元。這項計畫適用於140多萬名全美各地員工。

沃爾瑪人力創新副總監霍勒（Drew Holler）今天答覆媒體詢問時說：「我們很多員工都沒有能夠把學位念完。我們深信，這是可以讓員工改善生活的方式，也讓我們的企業經營更趨完善。」

沃爾瑪這項助學計畫是與「協會教育」（GuildEducation）學習組織合作推出，讓在大型企業上班卻想繼續進修的員工，可以獲得學費補助。

沃爾瑪表示，估計第一波報名參加這項助學計畫的員工將有6萬8000人。

根據這項計畫架構，員工在沃爾瑪補助下就讀大學，自掏腰包的費用為每天1美元，也就是一年365美元，進修期間必須繳費。員工可以選擇透過網路授課，或者週末上課或就讀夜間部。

透過這項計畫，沃爾瑪員工可以選擇攻讀主修企業管或供應鏈管理（supply chain management）的學士學位或副學士學位。根據計畫內容，沃爾瑪只要求員工成績及格，並未對於平均分數訂定最低標準。

在這項資助上大學計畫之前，沃爾瑪已經設有協助員工完成高中學業，或取得同等學歷的助學計畫。（編輯:紀錦玲）1070531