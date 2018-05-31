自備酒測器測0.01放心上路　警攔下測得0.32

任姓男子己有四次酒駕紀錄，其任職的公司為了體恤員工避逸酒駕，在公司內準備了酒測器供員工自行檢測，詎料市購的酒測器失準，日前任男酒後自測得0,01mg/l後放心地酒駕上路，半途被中市交通二中隊攔查，警方酒測器測得0.32mg/l，任男當場傻眼，被依公共危險罪送辦。

任姓男子每天都有飲用2小杯高粱酒的習慣，先前有四次酒後駕車的紀錄，喝完酒都不敢立即駕車。公司老闆為避免自家員工酒駕被警方查緝，公司有購置一部簡易型酒測器幫忙把關，而任男每次使用結果，數值幾乎都在0.01至0.05之間。而當天前往工地後，也不例外先“吹氣”一下，數值顯示為0.01，便放心開著老闆的車。