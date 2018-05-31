自備酒測器測0.01放心上路　警攔下測得0.32

任姓男子己有四次酒駕紀錄，其任職的公司為了體恤員工避逸酒駕，在公司內準備了酒測器供員工自行檢測，詎料市購的酒測器失準，日前任男酒後自測得0,01mg/l後放心地酒駕上路，半途被中市交通二中隊攔查，警方酒測器測得0.32mg/l，任男當場傻眼，被依公共危險罪送辦。
任姓男子每天都有飲用2小杯高粱酒的習慣，先前有四次酒後駕車的紀錄，喝完酒都不敢立即駕車。公司老闆為避免自家員工酒駕被警方查緝，公司有購置一部簡易型酒測器幫忙把關，而任男每次使用結果，數值幾乎都在0.01至0.05之間。而當天前往工地後，也不例外先“吹氣”一下，數值顯示為0.01，便放心開著老闆的車。
任男因開車抽菸致使交通違規，而被警察攔下，因散發酒氣，員警遂向任姓男子進行宣讀酒測之權利事項後進行酒測，經過警方實施酒測器，酒測值達0.32毫克。
任姓男子稱老闆買的酒測器已經5.6年了，平時員工們上班測一次、下班測一次，使用過的次數早就超過上千次了，平常也都沒人維護或檢修。經警方詳細解釋後，才恍然大悟原來酒測器每年都要校正，有效期限為一年，另外若使用高達1,000次時就得重新送驗。任男誤認用了公司簡易型儀器測完，開車就能萬無一失，沒想到數值失準頭。
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