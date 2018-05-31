長腿蘿莉！174cm麻豆竟是小學生　網暴動：顏值超高

▲正妹麻豆夏目璃乃才小學六年級，身高就已經高達 174 公分。（圖／翻攝自夏目璃乃 Instagram ／推特）

這位長腿蘿莉真的是太逆天！日本雜誌《 ニコ☆プチ 》近日介紹了一位正妹麻豆夏目璃乃，才小學六年級的她，身高就已經高達 174 公分，擁有一雙人人稱羨的長腿之外，氣質出眾、五官精緻，人氣瞬間水漲船高，擁有大批死忠粉絲支持。

根據《 ニコ☆プチ 》報導指出，夏目璃乃今年才剛升上國一，正處於青春期發育階段的她又長高了，目前身高已達 175 公分，比起同齡學生高挑許多，外加上超齡的容顏，讓她格外備受矚目。此外，日本網友也曾在論壇討論，高挑的夏目璃乃在日本卻並未吃香，因為日本男性平均身高 167 公分，大多無法接受身高如此高的女生。



▲正妹麻豆夏目璃乃才小學六年級，身高就已經高達 174 公分。（圖／翻攝自夏目璃乃 Instagram ）

夏目璃乃不僅在日本受到關注，近日更有台灣網友將其轉貼到批踢踢（ PTT ）「表特板」上，引發網友熱烈回響，「國一？這說是大學生我也不會懷疑！」「高挑蘿莉，讚」、「顏值超高」、「各位母湯喔～未成年母湯喔」、「小學生都不小學生了」、「會讓人進入禁忌的領域」。



▲正妹麻豆夏目璃乃才小學六年級，身高就已經高達 174 公分。（圖／翻攝自夏目璃乃 Instagram ）



▲正妹麻豆夏目璃乃才小學六年級，身高就已經高達 174 公分。（圖／翻攝自夏目璃乃 Instagram ）



▲正妹麻豆夏目璃乃才小學六年級，身高就已經高達 174 公分。（圖／翻攝自夏目璃乃 Instagram ）